Dimanche dernier, un passager sénégalais a été expulsé d’un avion Air Algérie reliant Milan à Dakar lors d’une escale à Alger. Appelée par l’équipage, la police est intervenue en employant la manière forte afin d’expulser le voyageur qui refusait de descendre montre une vidéo. Air Algérie répond aux critiques et se défend.

Lamine Ndiyaye, passager en déplacement sur le vol d’Air Algérie entre Milan et Dakar, a été expulsé de l’avion lors dune escale à Alger. Les images de la vidéo montrent qu’il a été tabassé avant d’être expulsé de l’avion par la police algérienne. Air Algérie explique avoir fait appel aux forces de sécurité car l’équipage ne parvenait pas à le maitriser.

Face au tollé provoqué par la diffusion de la vidéo, en particulier au Sénégal et dans les pays frontaliers où un appel au boycott a été lancé sur fond de protestation contre le racisme anti-noir, Air Algérie a publié un communiqué sur son site pour donner sa version :

Air Algérie s’excuse des désagréments causés aux autres passagers, et tient à préciser que cet incident reste un cas isolé, et espère qu’il n’altérera pas la relation de confiance établie avec ses clients depuis des décennies. L’engagement d’Air Algérie et de ses différents personnels à servir ses passagers , demeurera indéfectible.

Le steward voulant aider un couple de passagers à ranger leurs bagages dans le (rack) compartiment dédié à cet effet. Le passager a refusé que les bagages de ces deux passagers soient mis dans le même compartiment que ses bagages à lui.

Selon les rapports établis ainsi que plusieurs témoignages, le passager a refusé catégoriquement l’accès du rack aux autres passagers.

Le Steward voulant raisonner Mr Lamine N’diyaye, ce dernier a commencé à vociférer et a violenté le steward physiquement.

Compte tenu du comportement hystérique et agressif du passager l’équipage n’avait d’autre choix que de le débarquer. Le passager, ayant refusé de débarquer de l’avion, il a été fait appel à la police de l’air pour le contraindre à descendre .

Il n’y a pas d’information sur ce qui est arrivé à Lamine Ndiyaye à la suite de son débarquement.