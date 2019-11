Sénégal, Vidéo : à 75 ans il est étudiant en master II !

Par Aziz Malick Diallo

Agé de 75 ans, Diomaye Sène est aujourd’hui étudiant en master II à l’Institut des droits de l’Homme et de la Paix de l’Université Cheikh Anta Diop, de Dakar. Ce qui fait de lui, l’étudiant le plus âgé du Sénégal.

Au campus, il attire tous les regards, avec la même question qui pend au bout des lèvres : « Mais que fait-il encore ici ?». Certains s’aventureront à penser qu’il n’est là que parce qu’il a eu un parcours scolaire parsemé d’embuches, ou bien qu’il est juste friand de connaissances. Eh bien non. Et pour preuve, se glorifie-t-il, « je n’ai jamais fait une classe deux fois ». Donc comment se fait-il alors que ce père de famille polygame se retrouve à faire les bancs à un âge déjà très avancé ? C’est là toute la question.

Père d’une vingtaine d’enfants, Diomaye Sène est né vers 1944 à Toucare, un village situé dans le Sine. A partir de 1949, date à laquelle il est admis à l’école primaire, il connait un parcours normal comme tout élève et enchaîne les classes jusqu’à décrocher son Certificat de Fin d’Etudes Elémentaires. C’est après cela qu’il décida d’aller suivre une formation professionnelle à Saint-Louis. C’est avec fierté même qu’il déclare qu’à cette époque, « nous étions considérés comme des demi-dieux ».

Mais hélas, une histoire de famille viendra tout gâcher. Et c’est le début des déboires pour Diomaye Sène, entre la France, le Sénégal, l’armée de l’air, un passage à la Direction des Impôts et Domaines pour finir, aujourd’hui, à l’université Cheikh Anta Diop, de Dakar.

C’est ainsi qu’un journal est parti à la rencontre du plus vieil étudiant du territoire sénégalais. Et dévoile une vidéo dans laquelle le patriarche met en lumière son histoire.