Sénégal : une dégradation qui inquiète les marchés

Le Sénégal traverse une crise inquiétante. Standard & Poor’s a abaissé la note souveraine du pays et révélé une dette bien plus élevée que prévu et un déficit budgétaire alarmant.

L’économie sénégalaise traverse une période délicate. L’agence de notation américaine Standard & Poor’s (S&P) a abaissé la note souveraine du pays de « B+ » à « B », assortie d’une perspective négative. Cette décision fait suite à des révélations alarmantes sur la situation financière du Sénégal. L’accès aux marchés financiers devient plus difficile, et les perspectives économiques s’assombrissent.

Une dette plus élevée que prévu

La Cour des comptes sénégalaise a publié, le 12 février dernier, un rapport qui remet en cause les chiffres avancés par les précédentes autorités. Contrairement aux estimations officielles, la dette du pays atteindrait 106 % du PIB, un niveau bien supérieur aux projections initiales. De plus, les déficits budgétaires cumulés entre 2019 et 2024 seraient deux fois plus élevés que prévu. Cette opacité dans la gestion des finances publiques a pesé lourd dans la décision de S&P.

Avec cette dégradation, le Sénégal devra emprunter à des conditions plus strictes. Une note plus basse entraîne des taux d’intérêt plus élevés sur les marchés financiers, rendant le financement du déficit budgétaire plus coûteux. S&P estime que les intérêts de la dette représenteront 20 % des recettes de l’État d’ici 2025, contre 14 % en 2024. Cette charge financière pourrait limiter les investissements et freiner le développement économique du pays.

Un plan de redressement sous surveillance

Pour faire face à cette crise, le gouvernement sénégalais a présenté un plan d’assainissement budgétaire. Il prévoit de ramener le déficit à 3 % du PIB d’ici 2027 en augmentant les recettes fiscales et en réduisant les dépenses publiques. Cependant, S&P reste sceptique sur la capacité du pays à appliquer ces réformes dans les délais fixés. Malgré une croissance économique attendue à 9 % grâce à l’exploitation des ressources pétrolières et gazières, des incertitudes demeurent quant à la réussite de cette stratégie.