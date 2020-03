Sénégal : Touba, épicentre du Coronavirus avec 21 cas positifs, 2 quartiers touchés

Dans le cadre de la croisade contre le Coronavirus au Sénégal, tous les regards sont tournés vers la cité religieuse de Touba, devenue l’épicentre de la maladie dans le pays. A ce jour, la ville a enregistré 21 cas positifs dans deux quartiers et c’est ainsi que les risques d’une vaste propagation sont bien réelles.

21 cas positifs, deux quartiers touchés, deux familles en confinement, tel est le bilan actuel de l’épidémie de Coronavirus dans la cité religieuse de Touba au Sénégal. Ainsi avec ce nombre recensé, la ville de Touba reste l’épicentre de la maladie, importée dans la cité par un modou modou arrivé au Sénégal le vendredi 6 mars 2020. La situation de Touba, deuxième ville du pays en termes de démographie, est très préoccupante. En effet, les facteurs de risques y sont très importants, même si le khalif général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a agréé les mesures d’interdiction des grands rassemblements.

Mais force est de constater que le grand enjeu reste la célébration du Kazu rajab car, même si le guide religieux a ordonné que chaque talibé puisse célébrer l’évènement chez lui, certains ne manqueront pas de vouloir se rendre à la cité. C’est pourquoi, après la mesure de fermeture des mosquées, agréée par les familles religieuses, des voix commencent à s’élever pour demander aux pouvoirs publics d’avoir le courage d’isoler la Cité religieuse de Touba et la région de Diourbel, pour parer à toute éventualité, après que son ciel et ses frontières maritimes ont subi ce sort.

Avec cette fermeture des frontières, les Sénégalais redoutent une affection à grande échelle de l’économie nationale. En tout cas, sur les Allées du Centenaire et Petersen, lieu par excellence de vente des produits chinois, la pandémie a déjà imposé son agenda en y implantant un décor inhabituel. En effet, les clients se font de plus en plus rares, ce qui constitue un coup économique très dur pour les commerçants sénégalais et chinois. Ce qui est encore réel dans le pays, c’est une inflation des prix des denrées de première nécessité.

Mais lors d’une rencontre avec la presse, le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott a affirmé que les mesures de confinement frontalier ne concernent pas les cargos et le fret aérien et maritime et les bateaux continuent de débarquer leurs marchandises, non sans annoncer une baisse de 1,5% sur la croissance du Sénégal. Au-delà de cette mesure, l’Etat a mis en place un Fonds de Riposte et de Solidarité dénommé « Force/Covid-19 », avec un plan de contingence estimé à 64 milliards FCFA pour renforcer les capacités du pays à faire face à la situation.

Pour l’heure, la maladie continue sa progression au Sénégal avec deux nouveaux cas positifs qui ont été répertoriés, jeudi 20 mars 2020, portant le nombre total à 38 depuis le 2 mars dont 5 guérisons.