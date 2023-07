Sénégal : Sonko placé sous mandat de dépôt, son parti Pastef dissout

L’opposant sénégalais Ousmane Sonko a été inculpé et placé sous mandat de dépôt, ce lundi. Son parti Pastef Les Patriotes a été dissout.

C’est ce lundi 31 juillet 2023, à l’issue de son face-à-face avec le juge d’instruction, que le leader du parti Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) a été envoyé en prison. L’annonce a été faite par son avocat Clédor Ciré Ly. Ousmane Sonko avait été arrêté, vendredi dernier, après des faits de « vol avec violence » sur une femme gendarme.

Sonko arrêté pour « vol avec violence » sur une femme

Les faits avaient eu lieu à la devanture de son domicile, à la Cité Keur Gorgui, à Dakar. « M. Sonko a été arrêté pour avoir volé, avec violence, le téléphone portable d’une femme gendarme et pour avoir aussitôt appelé le peuple, par un message subversif divulgué sur les réseaux sociaux, à se tenir prêt », a déclaré le procureur Abdoul Karim Diop. « Cette arrestation n’a rien à voir avec la première procédure dans laquelle il a été jugé par contumace », a-t-il précisé.

« Appel à l’insurrection. Atteinte à la sûreté de l’Etat. Association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Complot contre l’autorité de l’Etat. Actes visant à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves et vol ». Tels sont les griefs du procureur contre l’opposant sénégalais. Et ce lundi 31 juillet 2023, le couperet est tombé sur le leader de Pastef.

Des faits de flagrance transformés en crime

« Les faits pour lesquels il a été arrêté, ce sont des faits de flagrance qui ont été transformés, on ne sait comment, en des crimes sans qu’il n’y ait un seul élément qui puisse le prouver… On est parti d’un soi-disant vol d’un téléphone portable pour l’interroger sur cela et au finish le juge d’instruction a pris la décision de le placer sous mandat de dépôt », a expliqué son avocat à l’agence Anadolu.

Ousmane Sonko a déjà été condamné, le 8 mai, à six mois de prison avec sursis, à l’issue d’un procès en appel pour diffamation contre le ministre Mame Mbaye Niang. Le 1er juin dernier, l’opposant a, une nouvelle fois, été condamné à deux ans de prison ferme dans une affaire de mœurs. « Corruption de jeunesse », c’est le verdict rendu dans l’affaire qui l’oppose à Adji Sarr, la masseuse qui accusait le leader politique de viol.

Le parti Pastef d’Ousmane Sonko dissout

Dans la foulée, son parti, Pastef (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité), a été dissout par la justice sénégalaise. Une décision qui a soulevé une vague d’indignation. Racine, technicien en informatique, se dit convaincu que « tout ceci n’est qu’une manœuvre pour empêcher Ousmane Sonko de prendre part aux élections présidentielles. L’État a joué sur un rapport de force et c’est dommage ».

Dans la foulée de l’inculpation de l’opposant, des manifestations ont éclaté un peu partout dans la capitale sénégalaise. Les agents des forces de l’ordre tentent de contenir la colère des manifestants. Des violences sont redoutées cette nuit et dans les jours à venir. Notons que la condamnation de Sonko, en juin dernier, avait créé des violences qui ont fait plus d’une dizaine de morts.