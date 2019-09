Sénégal : retrouvailles entre Me Wade, Macky Sall et Idrissa Seck ?

Au Sénégal, les trois leaders politiques que sont le chef de l’Etat, Macky Sall, l’ancien Président, Me Abdoulaye Wade, et l’ex-chef de Gouvernement, Idrissa Seck, pourraient se retrouver. A quelle occasion ?

A Dakar,

L’inauguration de la mosquée Massalikoil Djinane, officiellement prévue le 27 septembre prochain pourrait être une occasion pour les des retrouvailles, d’une autre dimension, entre le chef de l’Etat, Macky Sall, l’ancien Président, Me Abdoulaye Wade et l’ex-chef de Gouvernement Idrissa Seck. Retrouvailles au vrai sens du terme, en ce sens que le pape du Sopi, Me Wade, a radicalement refusé de soutenir son poulain Idrissa Seck, lors de la dernière Présidentielle sénégalaise.

L’occasion de cette inauguration pourrait être saisie par le Président Macky Sall et son prédécesseur, Me Abdoulaye Wade, dont les chemins se sont opposés et que ne se sont plus retrouvés depuis la passation de service en 2012, pour se rencontrer. Une rencontre qui pourrait amener les deux leaders à enterrer la hache de guerre. Car les deux hommes politiques entretiennent des relations très heurtées, notamment en lien avec le fils de Me Wade, Karim Wade, visiblement interdit de séjour au Sénégal après son élargissement de la prison de Rebeuss.

Notons par ailleurs que dans le cadre de l’inauguration de la mosquée Massalikoul Jinaan prévue le 27 septembre prochain, le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, est arrivé à Dakar ce dimanche 22 septembre 2019, pour présider les festivités.