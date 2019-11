Sénégal : reddition des comptes, l’exemple de la ville de Thiès

Depuis qu’il est à la tête de la ville de Thiès, le maire Talla Sylla a inscrit la reddition des comptes et la bonne gouvernance dans son mode de gestion. C’est ainsi que chaque semestre, il appelle à une audience publique, au cours de laquelle il fait face à ses mandants, pour faire le bilan d’étape de la gestion et se soumettre à leurs questions. Une démarche qui peut bien être citée en exemple.

Chaque semestre, Talla Sylla, maire de la ville de Thiès (70 km de Dakar), convie ses mandants à une audience publique. Il s’agit d’une rencontre citoyenne au cours de laquelle, il fait le bilan de la gestion des ressources de la ville, dans l’enceinte de l’Hôtel de Ville de Thiès. Il s’agit d’une démarche unique pour le moment, qui mérite d’être cité en exemple dans le cadre de la reddition des comptes et de la bonne gouvernance.

Ces audiences publiques ont lieu le 30 avril et le 30 octobre de chaque année et devant les populations et les médias, le maire dresse un bilan chiffré de sa gestion, avant de dégager les perspectives. Pendant plusieurs tours d’horloge, il se soumet ensuite aux questions des citoyens, avant d’apporter des réponses. Cette dynamique, unique en son genre dans le pays et même en Afrique, procède d’un engagement pris par le maire de Talla Sylla dès son installation à la tête de la ville, en 2014, et consistant à rendre compte, régulièrement, de la gestion de la ville.

Pour lui, cette initiative sera perpétuée tant qu’il sera à la tête de la ville, car il s’agit d’un espace d’échange, de collaboration et de participation citoyenne, sur le fonctionnement de l’institution municipal. La 11ème édition de cette consultation citoyenne s’est tenue ce mercredi 30 octobre dans l’enceinte de l’hôtel de ville, sous le sceau d’un cachet particulier avec la prolongation du mandat des élus locaux au Sénégal et dans un contexte marqué par un apaisement de la vie politique nationale et locale.

A cette occasion, le maire a annoncé que les différentes initiatives et projets sont en phase de matérialisation, notamment avec l’appui du pouvoir central, qui avait pris des engagements surtout en ce qui concerne l’éclairage public. Et dans ce domaine, il y a beaucoup d’amélioration, car la ville est illuminée dans beaucoup d’endroits par des lampadaires solaires, . Au total, 1 541 lampadaires solaires sont déjà installés sur un total prévu de 3 000 pour la ville de Thiès