Sénégal, Pr Seydi sur le Covid-19 : « La solution la plus simple est de généraliser le port du masque »

Le Coronavirus poursuit sa progression au Sénégal avec 21 cas positifs enregistrés ce jeudi 16 avril 2020. Même si le taux de guérison est élevé, le processus est marqué par l’équation à mille inconnus des cas communautaires, qui se multiplient.

Au Sénégal, la problématique des cas communautaires commencent à inquiéter. Il s’agit en effet d’une équation à mille inconnus, mais qui cache la clé de la solution définitive de l’épidémie du Coronavirus dans le pays. En effet depuis 3 jours, ces cas communautaires persistent. Et ce jeudi 16 avril 2020, 3 des 21 cas positifs enregistrés sur 435 tests réalisés, proviennent de la transmission communautaire. En tout cas le Pr Moussa Seydi chef du Service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Fann ne cache pas son inquiétude, devant la recrudescence de ces cas communautaires.

C’est ainsi qu’il préconise sans aucun détour, des dispositions plus strictes, discutées au niveau du Conseil national de gestion des épidémies, pour éviter une propagation exponentielle de la maladie. Dans ce sillage, il porte l’idée d’un confinement partiel, qui pourrait être efficace à ses yeux, mais ajoute-t-il, « la solution la plus simple est de généraliser le port du masque. En tout cas dès l’apparition du cas communautaire de Ziguinchor, précisément au quartier Lyndiane, le Gouverneur de la Région a corsé les mesures préventives. C’est à travers la fermeture des commerces non essentiels, le rapprochement des heures de fermeture des marchés, initialement fixées à 17 heures, l’interdiction des transports des motos Jakarta, la limitation stricte des clients dans les transports en communs.

Mais force est de constater que les risques de la propagation à grande échelle sont loin d’être écartées, surtout dans la région de Dakar devenue l’épicentre actuel de la maladie au Sénégal et où sont enregistrés les cas communautaires les plus nombreux. Le port de masque, de gants et le respect de certaines consignes ne sont pas appliqués par la grande majorité et l’impression est que les populations ne sont pas encore conscientes du danger, qui est pourtant imminent au vu de l’évolution dangereuse de la maladie. Il s’y ajoute que la fréquentation des lieux publics est incontrôlable.

Pour toutes ces raisons, le Coronavirus continue de gagner du terrain au Sénégal. A ce jour, le pays a enregistré 335 cas positifs dont 194 guéris, 2 décès, 1 évacué et 138 encore sous traitement. Pour le moment, seules 5 régions sont encore épargnées, il s’agit de Kaffrine, Kaolack, Matam, Sédhiou et Kédougou. Pour mieux ferrer le dispositif de riposte, le Sénégal a décidé de prolonger la fermeture de ses frontières aériennes jusqu’au 31 mai 2020.