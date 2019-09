Sénégal : pourquoi Macky Sall a gracié Khalifa Sall

Le président de République du Sénégal, Macky Sall, vient de gracier l’ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Pourquoi ce geste après deux ans et six mois de détention ?

A Dakar,

L’ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, hume l’air de la liberté depuis ce dimanche 29 septembre 2019, après son élargissement de la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss, au centre de Dakar, la capitale du Sénégal. Il a été gracié par le chef de l’Etat Macky Sall, deux jours seulement après l’inauguration aux contours de réconciliation de la grande mosquée Massalikoul Djinaane de Colobane.

Réconciliation, en ce sens que ce 27 septembre 2019, après la prière, le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a réuni l’ancien Président du Sénégal, Me Abdoulaye Wade, et son successeur, Macky Sall, pour les amener à enterrer la hache de guerre et fumer le calumet de la paix. Une médiation réussie puisque les deux hommes, après s’être serré la main, sont sortis ensemble, main dans la main, devant le public qui n’avait que ses yeux pour constater l’incroyable : Wade et Macky, qui pendant près de dix ans, se regardaient en ennemis, ont tournée cette page.

La suite s’est, selon toute vraisemblance, passée dans le véhicule présidentiel, qui a déposé Me Wade chez lui, avec Macky Sall à ses côtés. L’autre requête pieuse de Serigne Mountakha Mbacké, à savoir la libération de l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, pouvait être abordée par Me Wade face à un Macky Sall visiblement réceptif et décidé à adopter une posture de rupture, après son retour, dans la nuit de jeudi 26 à vendredi 27 septembre 2019, des Etats-Unis où il avait pris part à la 74ème session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations-Unis à New York.

Et c’est dans ce contexte que la libration de Khalifa Sall a été décidée et matérialisée ce dimanche 29 septembre 2019. Après sa libération, l’ancien maire de Dakar a été contraint à une caravane par la foule monstre qui l’attendait devant la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss. Laquelle caravane l’a mené jusqu’à son fief, sa base affective, Grand Yoff où il a été chaleureusement accueilli par des parents, proches, sympathisants et voisins, qui l’ont toujours soutenu. A noter qu’outre Khalifa Sall, ses co-détenu ont aussi été graciés.