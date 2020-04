Sénégal : pluie d’hommages à Pape Diouf emporté par le Coronavirus

Décédé ce mardi 31 mars 2020 des suites de la maladie à Coronavirus, l’ancien sélectionneur de l’Olympique de Marseille, Pape Diouf, a reçu de vibrants hommages de la part de personnalités sénégalaises, dont le chef de l’Etat, Macky Sall, le chanteur Youssou Ndour, le footballeur Sadio Mané.

« J’ai appris avec émotion le décès de Pape Diouf. Je rends hommage à cette grande figure du sport, ce grand dirigeant engagé et du football. À sa famille, je présente au nom de la nation, mes condoléances le plus attristées », a indiqué le président de la République du Sénégal, Macky Sall, très affecté par ce décès survenu sur son sol, dans des circonstances que tout le monde connaît, notamment des suites de la maladie à Coronavirus.

Le footballeur sénégalais, attaquant de Liverpool, Sadio Mané, a aussi rendu hommage à Pape Diouf. « Cher Pape, nous n’avons pas trop communiqué sur nos relations tous les deux, mais tu resteras à jamais dans nos cœurs et nos prières t’accompagneront pour le repos éternel de ton âme ». C’est en substance ce qu’a signifié Sadio Mané à travers un message posté sur Instagram.

Pour sa part, Youssou Ndour, patron du groupe Futurs Medias, par ailleurs lead vocal du groupe musical Super Etoile, a fait un témoignage très poignant. « Pape était un symbole, un homme formidable. (…) Le football se passera désormais d’une de ses figures les plus charmantes. Le Sénégal va devoir dire adieu à l’un de ses plus valeureux fils. L’Afrique un de ses plus fervent défenseur et digne représentant », a-t-il témoigné.

« Pape fut un grand-frère, un ami pour moi, une personne multidimensionnelle, vu son parcours de journaliste, président de club en passant par agent de joueurs. En plus d’être un véritable symbole, Pape Diouf était un modèle pour nous et un vrai patriote », a souligné le patron du groupe Super Etoile qui se dit convaincu que « Pape Diouf est mort, mais son œuvre va perdurer (…). Avec sa disparition, l’Olympique de Marseille perd un des plus grands présidents de son histoire (…). Repose en paix, Pape. Que le Paradis soit ta demeure »., a indiqué Youssou Ndour.

