Les travaux de construction du plus grand parc éolien d’Afrique de l’Ouest sont en cours d’achèvement à Taiba Ndiaye, dans le département de Tivaouane (région de Thiès, Sénégal). D’un coût de 200 milliards de FCFA, avec une capacité de production, à terme, de 158,7 MW, le parc sera mis en service d’ici la fin du mois de décembre 2019.

Une visite initiée par l’entreprise Lekela, réalisatrice du projet, a permis de se rendre compte de l’avancée des travaux de construction, au Sénégal, du plus grand parc éolien d’Afrique de l’Ouest. Il est situé dans la Commune de Taïba Ndiaye, département de Tivaouane (région de Thiès). Et selon Massaër Cissé, directeur Général de Lekela Sénégal, le parc sera mis en service en fin décembre 2019. D’une capacité à terme de 158,7 MW, le parc fournira, à partir de la fin du mois de décembre, 50 MW d’énergie propre, au réseau de la Sénélec (Société nationale d’électricité), dans sa première phase. Le projet se compose de 46 turbines éoliennes dont 16 démis mises en place, capables de produire chacune 3,45 MW.

Parmi les plus hautes du monde, elles s’élèveront jusqu’à environ 180 mètres, soit l’équivalent d’un immeuble de 60 étages. La réalisation d’un tel projet a nécessité un investissement global de 200 milliards de FCFA et il s’inscrit dans le cadre du Plan Sénégal Emergent (PSE). Il s’agit, aux yeux de Massaër Cissé, d’un projet innovant, de par la taille et de par la capacité de production, qui va répondre aux besoins du pays et surtout en énergie propre. Il occupe une superficie de près de 50 hectares et 650 personnes travaillent actuellement sur le site, dont 247 originaires de la localité. A son achèvement, la centrale alimentera 150 000 ménages sénégalais. Elle augmentera de 15% la part du renouvelable dans le mix énergétique sénégalais, le portant à 25 %.

Taïba Ndiaye est la première d’une série de trois centrales d’une capacité combinée de 484 MW, qui seront implantées dans la région de Thiès. Selon Massaër Cissé, le portefeuille de projets actuel de Lekela comprend plus de 1 300 MW répartis sur des projets en Egypte, au Ghana, au Sénégal et en Afrique du Sud. Au-delà des infrastructures énergétiques proprement dites, le parc éolien offre beaucoup d’opportunités à la collectivité territoriale impactée, en l’occurrence la commune de Taïba Ndiaye, en terme d’investissements dans le cadre de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE), mais aussi des impôts et de taxes à verser dans les caisses de la collectivité territoriale. D’ores et déjà, un vaste programme d’investissement social d’environ 12 milliards de FCFA, sur la durée de vie du parc éolien, est en train d’être mis en œuvre, au bénéfice des populations locales