Sénégal, Massalikoul Djinaane : Serigne Mountakha réconcilie Me Wade et Macky Sall

Au Sénégal, l’occasion de l’inauguration de la mosquée Massalikoul Djinaane de Colobane, à Dakar, la capitale, a été saisie par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, pour réconcilier Me Abdoulaye Wade et Macky Sall.

A Dakar,

Des retrouvailles libérales ! C’est le moins que l’on puisse dire de l’évènement grandeur nature qui a eu lieu. Du double évènement même. En ce sens que l’opportunité de la cérémonie d’inauguration de la mosquée Massalikoul Djinaane de Colobane, à Dakar, la capitale sénégalaise, ce vendredi 27 septembre 2019, a été saisie par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, pour rapprocher l’ancien Président du Sénégal, Me Abdoulaye (2000 – 2012) au nouveau chef de l’Etat, Macky Sall.

Cela faisait près de dix ans que les deux hommes ne se parlaient plus. Pire, Me Abdoulaye Wade, dont le fils Karim Wade a été incarcéré puis relaxé avant qu’il ne soit « exilé » à Dubaï en voulait à Macky Sall dont il ne voulait même plus prononcer le nom. Au Sénégal leurs relations, très heurtées inquiétaient à tout point de vue. Mais à ce jour, aucune bonne volonté n’avait entrepris de réconcilier les deux personnalités. Ce que le khalife général des mouride a réussi, avec la manière.

En effet, serigne Moutakha Mbacké a convaincu Me Wade et son ancien dauphin qui l’a chassé du pouvoir par le jeu des urnes à fumer le calumet de la paix. La paix des braves ainsi signée entre frères d’armes, de purs produits du libéralisme. A la sortie de leur entretien avec le khalife, Macky Sall et Abdoulaye se sont présentés devant le public, main dans la main. Leurs deux poings en l’air, en guise de victoire collective. De fortes images au Sénégal et dans la diaspora. Surtout que l’on apprend que c’est à bord de la voiture présidentielle que les deux hommes ont quitté la mosquée Massalikoul Djinaane en direction du lieu de résidence de Wade.

Après avoir déposé son mentor et prédécesseur chez lui, Macky Sall, qui a pris le soin de bien échanger avec Me Wade, a pris le chemin de sa résidence. Pour sa part, l’ancien Premier ministre Idrisa Seck, attendu pour prendre part à cette réconciliation n’a pas fait le déplacement.