Sénégal, Maroc : coronavirus, la leçon de Mohammed VI à Macky Sall

Le traitement fait de l’affaire du coronavirus, qui a fini d’installer un climat de terreur dans le monde, a vu le roi du Maroc, Mohammed VI, se faire décerner un satisfécit, là où nombre de ses pairs, notamment le Président du Sénégal, Macky Sall, s’est vu floqué d’un carton rouge.

Le roi Mohammed VI a, à un moment où ce n’était pas évident du tout, avec l’épidémie de coronavirus qui dicte sa loi en Chine et l’étend à d’autres pays, tous incapables de faire face à cette propagation des plus ravageuses, pris ses responsabilités. Pour le souverain, il ne fallait, en aucun cas, laisser des Marocaines et des Marocains périr dans une situation de catastrophe, loin de leurs familles. Il fallait faire revenir ces Marocains chez eux, malades ou en bonne santé.

Aussi, Mohammed VI a-t-il donné des instructions aux départements ministériels concernés, afin qu’ils engagent, dans les plus brefs délais, la procédure de rapatriement de tout Marocain en situation de danger en Chine. Et le père de la Nation marocaine a lui-même supervisé, depuis son Cabinet, la procédure de rapatriement et de prise en charge de ses citoyens. Il était conscient de la nature de la mesure prise de faire revenir des Marocains, dont on ne connaissait rien de l’état de santé. Et pour cela, aussi bien pour les familles que pour le roi lui-même, les 20 jours d’attente, lors de la mise en quarantaine, ont été longue.

Sa responsabilité était engagée au premier degré, car il aurait pu importer le virus au Maroc et mettre en danger la vie de tous les Marocains vivant au royaume. Mais pour le roi, certainement, un Marocain ne vaut pas plus qu’un autre Marocain. Ils sont tous des Marocains, à protéger et sauver, quel qu’en soit le prix. Om ils puissent se trouver. C’était donc, pour Mohammed VI, un Marocains pour tous, et tous les Marocains pour un. Cette invite du roi a payé cash. Ils sont tous sains et saufs, les 167 Marocains rapatriés de Chine. Fort heureusement, ils ont compris le rôle de Mohammed VI dans ce processus. Ils ont témoigné au souverain toute leur gratitude.

D’autres diront que « Oui, c’est son devoir à Mohammed VI de faire rapatrier les Marocains de Wuhan ». Oui, c’est son devoir, sauf que le roi n’était pas obligé de le faire. Il aurait pu en effet faire, par exemple, comme le Président Macky Sall du Sénégal, lui qui a dit son incapacité de rapatrier la douzaine (oui seulement douze) d’étudiants sénégalais à Wuhan, en Chine, malgré les multiples sollicitations de leurs familles. Mohammed VI en a rapatrié 167. N’est-ce pas une belle leçon infligée par Mohammed VI à Macky Sall.

Des hommages étant ainsi rendus, partout dans le monde au roi Mohammed VI, dont il est ici question de saluer le sens de la responsabilité, son amour et son respect pour la Marocaine et le Marocain, où qu’il puisse se trouver. Le corps médical marocain, civils et militaires, ainsi que le personnel administratif, ont aussi leur mérite. Celui d’avoir bravé la mort, en étant conscient d’avoir en face des personnes qui auraient pu être potentiellement contagieuses. Mais qui ont compris le sens de leur sacerdoce, de leur responsabilité de sauver quitte à périr. Le Maroc en est sorti grand et vainqueur du coronavirus. Chapeau bas Sa Majesté !