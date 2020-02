Maroc, Coronavirus : le point sur les Marocains rapatriés de Chine

Ils avaient été rapatriés de Chine, en raison de l’épidémie de coronavirus qui continue de faire des ravages avec près de 2000 pertes en vies humaines. Ce samedi, le ministère marocain de la Santé a fait le point sur les Marocains qui sont rentrés de Wuhan.

Le ministère marocain de la Santé délivré un bon de sortie aux Marocains rapatriés de Chine. Les quelque 167 ressortissants marocains, rapatriés sur ordre du roi Mohammed VI, ont été prise en charge à l’hôpital Sidi Said de Meknès et à l’hôpital militaire d’Instruction Mohamed V de Rabat. Au bout de 20 jours de mise en quarantaine, ils sont rentrés chez eux, ce samedi 22 février 2020.

Dans un communiqué, le département marocain de la Santé a rassuré qu’aucun cas lié au nouveau coronavirus n’a été enregistré parmi les Marocains rapatriés. Il a été indiqué que tout au long de leur séjour dans les hôpitaux, les 167 personnes de la ville de Wuhan ont bénéficié d’une observation médicale, deux fois par jour, en plus d’analyses de laboratoire. Il s’est trouvé, selon le ministère de la Santé, que tous les résultats se sont révélés négatifs au virus.

A la fin de cette phase de confinement qui, dit-il, « s’est bien déroulée », les Marocains rapatriés de Wuhan ayant retrouvé leurs familles respectives, le ministère de la Santé a dit toute sa reconnaissance aux rapatriés et à leurs familles, non seulement pour leur collaboration tout au long de la procédure, mais aussi et surtout, pour leur engagement sans faille au cours de cette épreuve difficile et long à supporter pour les proches parents.

Les Marocains rapatriés de Wuhan ainsi que leurs familles, satisfaits des dispositions prises et de la prise en charge, ont déroulé des banderoles de reconnaissance envers le roi Mohammed VI et de remerciements au personnel médical.