Sénégal : Macky Sall envoie des manifestants en prison et dit souhaiter « un saut qualitatif de la démocratie »

Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a fait part, ce jeudi 26 décembre 2019, à Dakar, de son souhait de voir la démocratie sénégalaise faire « un saut qualitatif » à travers le dialogue national, pendant que ses services envoient en prison de simples manifestants, notamment contre l’augmentation du prix de l’électricité.

« Avec vous, je souhaite que notre démocratie réalise un saut qualitatif, et qu’ensemble nous fassions converger toutes les forces vives de notre pays autour de consensus forts, sur la voie d’un développement économique et social durable, pour un Sénégal prospère, uni et stable ». C’est ce qu’a dit le chef de l’Etat sénégalais alors qu’il prenait part à la cérémonie officielle d’installation du comité de pilotage du dialogue national.

Pour le dirigeant sénégalais, « ce n’est pas une sinécure, quand nous voyons l’état si troublé du monde, jusque dans notre voisinage immédiat. Le défi est grand, mais plus grande doit être notre détermination à le relever ensemble », appelant à la confiance envers le comité de pilotage du dialogue national, dont Famara Ibrahima Sagna est le président. Macky Sall a dit souhaiter que les échanges se fassent « dans un esprit constructif et participatif, en toute liberté, mais aussi en toute responsabilité, parce qu’il s’agira, non de débats crypto-personnels, mais d’un dialogue ouvert ».

« Ainsi, toutes les questions de la vie publique, essentielles pour le devenir de notre pays, seront discutées dans les échanges. Je souhaite que ces échanges se tiennent dans un esprit constructif et participatif, en toute liberté, dans un dialogue ouvert et sincère, sur des questions d’intérêt national », a lancé Macky Sall qui, faut-il le souligner, en a surpris plus d’un. Car au moment où le Président parle de démocratie, des manifestants, notamment l’activiste Guy Marius Sagna, croupit en prison pour avoir manifesté devant les grilles du palais.

