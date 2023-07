Sénégal : Macky Sall ne briguera pas un 3e mandat

Après un long « ni oui ni non », le Président sénégalais, Macky Sall a tranché le débat. Le chef de l’Etat patron de la coalition Benno Bokk Yaakaar ne sera pas candidat à la Présidentielle de 2024.

Macky Sall clôt le débat sur son éventuelle troisième candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Pendant longtemps, le dirigeant a surfé sur son « ni oui ni non ». Et ce lundi, le chef de l’État a surpris plus d’un. Surtout que la veille, l’opposant Ousamne Sonko déclarait avoir la certitude que le dirigeant de ce pays d’Afrique de l’Ouest se préparait pour les joutes de 2024. Et ce soir, Macky Sall a annoncé qu’il va organiser les élections dont il ne sera pas candidat.

« Après avoir écouté et reçu tous les soutiens de la troisième candidature, ma décision est longuement mûrie de ne pas être candidat à la présidentielle de février 2024 même si la révision de la constitution de 2016 me donne le droit de poser ma candidature. Le Sénégal dépasse ma personne », a dit le chef de l’État sénégalais.

Le Sénégal vitrine de la démocratie en Afrique

« J’avais dit en 2019 que mon mandat de 2019 est mon dernier mandat. Je respecte les Sénégalais et je reste digne de ce que j’avais dit », a poursuivi le président de la République lors d’une adresse à la nation. Une déclaration qui maintient le Sénégal dans sa trajectoire de pays vitrine de la démocratie en Afrique.

Signalons que pour la première fois, une élection présidentielle sera organisée au Sénégal sans le Président sortant. Toutes les élections organisées dans ce pays ont vu un opposant faire face au Président sortant. En témoignent les deux dernières alternances, lorsqu’Abdoulaye Wade battait Abdou Diouf, en 2000, puis quand Macky Sall évinçait le patron du Sopi, en 2012.

