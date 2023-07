Macky Sall s’adresse aux Sénégalais ce lundi

Les Sénégalais attendent leur Président, ce lundi. En effet, Macky Sall doit se prononcer sur la question du troisième mandat. Sur sa participation ou non au scrutin de février 2024.

Après plusieurs mois d’atermoiements et d’entretien volontaire du flou, Macky Sall s’est enfin décidé à clarifier sa position sur sa participation ou non à la prochaine Présidentielle. Conformément à l’annonce qu’il a faite, il y a quelques jours, de s’exprimer après la fête de la Tabaski. Que va-t-il bien dire à ses compatriotes ce lundi ? Impossible de deviner quoi que ce soit, le chef de l’État sénégalais ayant soigneusement entretenu le flou jusqu’au bout.

Des échanges avec des élus locaux favorables au troisième mandat

Samedi dernier encore, il rencontrait les élus locaux membres de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yaakaar, favorables à un troisième mandat. Les 475 maires et 37 présidents de conseils départementaux signataires d’une pétition pour le troisième mandat étaient avec le Président pour lui témoigner leur soutien en l’encourageant à se lancer dans l’aventure dune troisième mandature. Et lui de répondre avec l’imprécision qui caractérise, depuis plusieurs mois, ses propos lorsqu’il s’agit d’aborder le sujet : « Mon combat et ma plus grande fierté, c’est vraiment de vous conduire vers la victoire et de faire poursuivre notre politique économique au bénéfice de notre population ». Rien qui renseigne véritablement les Sénégalais sur les intentions profondes de leur Président. Et pourtant !

Macky Sall détient la clé

Le Président Macky Sall est aujourd’hui la seule personne dont dépend le destin immédiat du Sénégal. Il a la possibilité, par ce qu’il va dire ce lundi, de faire tomber la tension ou au contraire de mettre le feu aux poudres. Soit il choisit de respecter la Constitution qui limite le nombre de mandats à deux et le calme revient dans son pays, soit il fait l’option d’écouter les thuriféraires qui dansent autour de lui et il envenime une situation déjà extrêmement tendue et délétère.

Ce qui est certain, c’est que ce dont les Sénégalais ont besoin, ce n’est pas le crépitement des armes, ce ne sont pas les manifestations violentes ponctuées de tueries comme il y en a eu, début juin. Ce dont les Sénégalais ont besoin, c’est la paix qui a longtemps caractérisé leur pays. Macky Sall doit le savoir. Mieux, il doit savoir que tout le monde le regarde. Tant au Sénégal qu’ailleurs en Afrique et dans le monde. Lui qui a désormais une responsabilité historique devant tous les Sénégalais. Rendez-vous pris pour ce soir à 20 heures.