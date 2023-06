Troisième mandat : Macky Sall entretient toujours son suspense

La question de la participation ou non d’un chef d’État à l’élection présidentielle après deux mandats devrait-elle faire l’objet d’un suspense ? Surtout lorsque la Constitution fixe les choses et limite clairement le nombre de mandats ? C’est pourtant ce à quoi on assiste au Sénégal où Macky Sall éprouve, depuis des mois, un sacré plaisir à jouer avec les nerfs de ses compatriotes sur la question.

Par deux fois, cette seule semaine, Macky Sall a eu l’occasion de trancher la question de sa participation ou non au scrutin de février 2024. Mais, il ne l’a pas fait. La première fois, c’était le 21 juin à Paris où il s’était rendu pour le sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Macky Sall est resté vague, comme à son habitude, sur le sujet. « Soyez rassurés. Je m’adresserai au pays dans peu de temps. Après cette déclaration, nous aurons de quoi aller vers la marche du progrès et vers la victoire en 2024 ! », a déclaré le Président sénégalais, depuis la résidence parisienne de l’ambassadeur sénégalais en France.

Troisième mandat : entretien du flou

Qui portera cette marche vers la victoire en 2024 ? Macky Sall lui-même ? Il ne le dit pas. Et dans la foulée, son ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, soutient, depuis la capitale française, que « Macky Sall est le meilleur choix pour le Sénégal ». Drôle de jeu !

La deuxième fois, c’était ce samedi. Au moment où Macky Sall recevait des mains de Moustapha Niasse et de Marie-Angélique Savané les 270 recommandations du dialogue national. Tous les Sénégalais avaient les yeux rivés sur leur Président à cette occasion. Et Macky Sall le savait très bien. Mais, cela ne l’a pas empêché de reporter ce sujet sine die. « Je vais répondre parce que maintenant le moment est venu pour répondre », a-t-il commencé. Avant de préciser : « Mais ce n’est pas aujourd’hui. Je ferai un discours à la nation ». La date de ce discours à la nation n’est pas annoncée. Tout ce que l’on sait, c’est que ce sera après l’Aïd el-Adha, prévue pour le 29 juin au Sénégal. Et pendant ce temps, les Sénégalais attendent tout simplement. Les spéculations continuent.