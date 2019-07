Sénégal : Macky Sall a-t-il eu des relations extraconjugales ?

Au Sénégal, la question de savoir si le président de la République, Macky Sall, a eu des relations extraconjugales comme l’a révélé le journaliste Adama Gaye, est sur toutes les lèvres.

L’affaire fait grand bruit au pays de la Téranga et dérange au plus haut sommet de l’Etat. Des accusations faites par un journaliste, ancien collaborateur du journal Jeune Afrique, très connu pour ses positions très critiques envers le régime de Macky Sall. Adama Gaye, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a été interpellé par la Division des investigations criminelles (DIC), lundi 29 juillet, pour, selon son avocat, Me Koureyssi Ba, avoir diffusé des informations « contraires aux bonnes mœurs ».

Le journaliste accuse le chef de cet Etat d’Afrique de l’Ouest, d’avoir eu des « relations extraconjugales ». Les faits, selon un post fait sur la page Facebook d’Adama Gaye, le 15 juillet 2019, auraient eu lieu à la villa Cotonou, en marge d’un sommet de l’UEMOA. Sauf que cueilli par la DIC, le journaliste aurait nié la paternité des posts. Mieux, face aux enquêteurs, le journaliste dont le déferrement devant le parquet est annoncé, aurait menacé de porter plainte contre celui qui a « piraté » sa page Facebook.

Un revirement à 180 degrés, si les fuites de l’enquête de la DIC sont avérées, et qui remettent en cause les accusations, rares dans leur genre, faites par le journaliste. Pour sa part, le ministre sénégalais de la Justice, Me Malick Sall, dit assumer pleinement ses responsabilités, reconnaissant avoir lui-même saisi le Procureur pour qu’Adama Gaye réponde de ses accusations. « Je ne laisserai personne insulter le Président de la République », a asséné le Garde des Sceaux.

A lire : Sénégal : un journaliste interpellé après avoir révélé des relations extraconjugales de Macky Sall