Sénégal, Liverpool : Sadio Mané plonge et marque contre City pour répondre à Guardiola !

Par Aziz Malick DIALLO

Impliqué dans le premier but des Reds, Sadio Mané a permis à Liverpool de se démarquer en inscrivant le 3e but qui a mis Manchester City KO, ce dimanche. D’une superbe tête plongeante, l’international sénégalais trompe Claudio Bravo et permet à son équipe de s’envoler vers la victoire. Du coup, Sadio Mané, par ce plongeon, répond à Guardiola.

Lors d’une récente conférence de presse, Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City, avait qualifié le Lion de la Téranga de « plongeur ». Des propos qui ont fait couler de l’encre. D’abord, c’est le coach de Liverpool, Jürgen Klopp, qui est venu défendre son joueur, puis le concerné, Sadio Mané, avec humour, qui répondra : « je vais plonger à nouveau ! ».

De quoi lancer les hostilités entre les deux clubs qui se son affrontés, ce dimanche 10 novembre 2019. C’est sur le terrain que Sadio Mané en a profité pour répondre, et de la plus belle des manières, à Pep Guardiola. L’attaquant sénégalais était très attendu par les fans qui lui ont fait la demande de marquer un but contre Manchester City. Et comme à son habitude, le Lion de la Teranga a répondu présent.

Effectivement, dès le retour des vestiaires, Mané a marqué le troisième but qui a libéré Anfield. D’un superbe centre de son capitaine, Jordan Henderson, Sadio Mané se jeta, et d’une magnifique tête plongeante, réussit à battre Claudio Bravo, le gardien des Citizens, qui touchera la balle, mais la tête de l’attaquant était trop puissante. Joli plongeon de Sadio Mané qui valide ainsi la thèse de Guardiola qui l’accusait de… plonger souvent.

A noter qu’en fin de partie, Bernardo Silva réduira la marque à 3-1, mais son but ne changera pas l’issue du match. Liverpool finit par s’imposer et compte désormais 9 points d’avance sur les Citizens, champions d’Angleterre en titre.