Sénégal : libération des premiers mineurs arrêtés lors des manifestations

La justice sénégalaise a procédé, ce vendredi, à l’audition de 18 mineurs arrêtés dans le cadre des violentes manifestations ayant eu lieu après la condamnation d’Ousmane Sonko. Au terme de l’audience, ils ont tous recouvré leur liberté.

Pour les enfants qui ont comparu devant le Tribunal des mineurs de Dakar, ce vendredi, et leurs parents, c’est le soulagement. Après quelques jours passés sous les verrous, 18 jeunes âgés de 15 à 17 ans, les premiers à passer devant le tribunal parmi tous ceux qui ont été arrêtés, ont pu regagner leur domicile. Sur les 18, un seul a été reconnu coupable de participation à une manifestation non autorisée. Mais, cela ne lui a pas valu une condamnation. Le reste a été déclaré innocent. Ceci à la satisfaction générale de parents et avocats.

Un autre groupe de mineurs passera également devant le tribunal la semaine prochaine. Dans cette affaire, les mineurs arrêtés bénéficient de procédures rapides de flagrant délit, ce qui fait que leur dossier est traité avec célérité. Tel ne sera pas le cas des quelque 500 adultes mis aux arrêts pour la même affaire. Eux autres feront l’objet d’une information judiciaire. En fait, ils devront attendre plusieurs mois avant d’être jugés. Certains parmi eux attendront en prison où ils ont déjà été jetés tandis que d’autres, sous contrôle judiciaire, seront tout au moins libres de leurs mouvements.

Pour le moment, un calme précaire règne dans les villes du Sénégal où le nombre de décès dus aux manifestations varie d’une source à une autre. Pour la police, il y a eu 16 morts, 23 pour Amnesty International et 30 pour le Pastef.