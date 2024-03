Sénégal : le « Front Fippu » exige une Présidentielle avant le 2 avril

L’opposition sénégalaise et des organisations de la société civile ont uni leurs forces pour créer le « Front Fippu », un mouvement qui exige l’organisation de l’élection présidentielle avant le 2 avril, date de fin du mandat du président Macky Sall.

Le « Front Fippu » regroupe des figures de l’opposition comme Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Karim Wade, ainsi que des plateformes influentes de la société civile telles que « Y’en a marre » et « Aar Li Nu Bokk ». Cette coalition vise à faire pression sur le gouvernement pour garantir une transition démocratique pacifique et transparente.

Le Sénégal entre mobilisation et incertitudes

Le « Front Fippu » exige le respect de la Constitution et l’organisation de la présidentielle avant le 2 avril 2024 ; le maintien de la liste des 19 candidats validée par le Conseil constitutionnel ; la publication du fichier électoral et l’audit du processus électoral ; la neutralité de l’administration et des médias d’État et la libération des prisonniers politiques ainsi que le respect des libertés publiques.

Le « Front Fippu » appelle à une grande mobilisation populaire, le 4 mars prochain, pour exiger ses revendications. La situation politique au Sénégal est tendue et l’incertitude plane sur la tenue de l’élection présidentielle dans un climat apaisé.

Un front uni pour la démocratie

Macky Sall, pour sa part, a réaffirmé qu’il partirait le 2 avril, comme le stipule la Constitution. Le chef de l’État a, par ailleurs, indiqué qu’il allait demander l’avis du Conseil constitutionnel sur les recommandations du dialogue national, qui proposait de tenir le scrutin le 2 juin. Une situation politique très tendue règne dans le pays.

Il faut toutefois souligner que la création du « Front Fippu » est donc un développement dans la situation politique sénégalaise. Un pas de plus dans la mobilisation de l’opposition et de la société civile pour veiller sur le respect de la démocratie sénégalaise. Laquelle est devenue une tradition dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.