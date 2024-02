Sénégal : Macky Sall entretient le flou autour de la date de la Présidentielle

Le Président sénégalais, Macky Sall, a, lors d’un entretien avec la presse, jeudi, a indiqué que la date du scrutin présidentiel serait déterminée à l’issue du dialogue politique qu’il compte lancer dès lundi prochain.

C’est un flou total autour de la date de l’élection présidentielle au Sénégal. Le Président Sall, au cours d’un entretien, hier jeudi au palais, a réaffirmé la fin de son mandat le 2 avril. Le chef de l’État a semé le doute sur la faisabilité d’organiser l’élection avant cette date butoir. Il a cependant écarté l’option d’un troisième mandat, se positionnant en défenseur de la Constitution.

La décision de reporter la Présidentielle initialement prévue le 25 février avait déclenché une vague de contestations et de violences. Au moins quatre morts ont été dénombrés, en marges des manifestations, dont deux étudiants. Le Conseil constitutionnel a ensuite invalidé ce report, exigeant l’organisation du scrutin «dans les meilleurs délais».

Dialogue politique pour trouver un consensus

Le Président Macky Sall s’engage à lancer un dialogue politique, dès lundi prochain, afin de fixer la date de l’élection. Son objectif, dit-il, garantir un scrutin apaisé et sans contestation. Dans sa communication de ce jeudi 22 février 2024, le dirigeant a exprimé ses inquiétudes face aux risques de violence. Il a appelé au calme et à la sérénité.

L’opposition et la société civile, déjà vent debout contre le report du scrutin, maintiennent la pression sur le pouvoir. Elles exigent la fixation d’une date précise pour l’élection et le respect scrupuleux de la Constitution. Le processus électoral en cours au Sénégal se déroule dans un climat d’incertitude et de tensions persistantes.

Crainte de violences électorales

La date de la Présidentielle, la question d’un troisième mandat de Macky Sall et la crainte de violences électorales alimentent les inquiétudes. Si certains acteurs estiment que le dialogue politique initié par le Président Sall pourrait permettre d’apaiser les tensions et parvenir à un consensus sur la date du scrutin, d’autres voient un leurre.

Seulement, la réussite de ce dialogue conditionnera la tenue d’une élection présidentielle pacifique et crédible au Sénégal. Le pays, ancré dans une tradition de démocratie, est au-devant de la scène internationale, depuis le report de l’élection. Lequel report a été décrété par le Président Macky Sall, le 3 février dernier, à la veille du lancement de la campagne.