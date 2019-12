Sénégal : lancement du premier album solo du guitariste Boléro de l’Orchestra Baobab

Membre du célèbre groupe musical sénégalais Orchestra Baobab dont il est le guitariste, René Sowatche dit Boléro vient de faire le lancement de son premier album musical solo ; un album qui a pour titre « We are africa » et dans lequel le guitariste d’origine béninoise fait une synthèse de plusieurs rythmes musicaux.

C’est le 22 décembre que Boléro a choisi pour procéder au lancement de son tout premier album qui compte au total 12 titres, véritables mix entre afrojazz, afropop et musiques traditionnelles du Sénégal, du Togo et du Bénin. Le premier titre de l’album s’intitule « Mifon », ce qui ne veut rien dire d’autre que « bonjour, comment allez-vous ? » en fon, une langue locale du Bénin. C’est un titre à travers lequel l’artiste adresse ses salutations à l’ensemble de l’Afrique.

Boléro fait le choix de la diversité dans ses douze titres qui sont un clin d’œil à à la richesse des rythmes africains et au panafricanisme. Du « tèkè » du Bénin au « mbalax » du Sénégal en passant par le « agbadja » togolais, l’artiste a su faire la promotion et valorisé les rythmes traditionnels d’Afrique.

Pour les amoureux de l’afrobeat, du highlife ou de l’afro fusion jazz, Boléro a su composer le mélange parfait pour offrir du plaisir à leurs sens dans ce premier album. Dans le titre, Africa, il lance un message fort aux Africains candidats à l’immigration : « c’est nous l’Afrique, revenez au bercail pour la bâtir ».

Membre du mythique groupe musical Orchestra Baobab, depuis 2016, Boléro a décidé de voler de ses propres ailles sans pour autant couper le cordon ombilical avec le groupe.