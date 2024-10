Sénégal : lancement à Dakar de la Ligue Eric Favre Nation MMA

La scène sportive sénégalaise s’apprête à vibrer sous une nouvelle dynamique avec le lancement de la Ligue Eric Favre Nation MMA, un événement qui marque une avancée majeure pour les sports de combat en Afrique de l’Ouest. Prévu à Dakar, ce lancement met en lumière la montée en puissance du Mixed Martial Arts (MMA) au Sénégal, un pays déjà reconnu pour son riche patrimoine en lutte traditionnelle.

Sous l’égide d’Eric Favre, entrepreneur de renom dans le domaine du bien-être et du sport, cette ligue promet de combiner les talents locaux et internationaux pour offrir un spectacle de haut niveau. Le MMA, en tant que discipline mixte, offre aux athlètes une opportunité unique de mettre à l’épreuve leurs compétences en boxe, jiu-jitsu, lutte, et autres arts martiaux.

Des lutteurs de renom prêts pour la cage, Tafsir Bâ en vedette

Les lutteurs sénégalais emblématiques comme Ada Fass, Serigne Ndiaye, Petit Lô et Alboury seront au rendez-vous pour représenter fièrement la tradition de la lutte sénégalaise tout en s’adaptant aux exigences techniques du MMA. Ce lancement de ligue leur offre l’occasion de se mesurer à des athlètes de divers horizons, tout en développant des compétences dans un sport qui connaît une popularité mondiale croissante.

La présence du champion du monde de Kick-boxing, Tafsir Bâ, vient encore renforcer l’attrait de cet événement. Véritable figure emblématique des sports de combat au Sénégal et sur la scène internationale, Tafsir Bâ apportera son expérience et son talent pour enrichir le niveau de compétition et attirer l’attention des passionnés de sports de combat.

Une première soirée en Côte d’Ivoire, le 30 novembre

Le lancement officiel de la Ligue Eric Favre Nation MMA aura lieu lors d’une première grande soirée de combats prévue le 30 novembre prochain en Côte d’Ivoire. Cette rencontre historique verra s’affronter des athlètes venus de divers horizons, notamment du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Cameroun, et d’autres pays africains. Cet événement est non seulement l’occasion de mettre en avant le talent des combattants sénégalais, mais aussi de favoriser l’échange et la compétitivité entre les meilleurs athlètes du continent africain.

Le MMA au Sénégal : une nouvelle arène de performance

Pour marquer l’annonce de cette première soirée de MMA, une conférence de presse s’est tenue mardi soir, au siège d’Erifaye Média dont le Directeur général n’est autre que Abubakr Diallo. L’évènement avait réuni les acteurs clés de l’événement. Parmi eux, Eric Favre, le promoteur, a présenté la vision de cette Ligue, accompagné des athlètes et des deux match-maker, le Sénégalais Ibrahima Faye Beuz et le coach Henri Diala. Ensemble, ils ont détaillé le format de la compétition et les enjeux pour les combattants africains.

Le lancement de la Ligue Eric Favre Nation MMA à Dakar marque un tournant dans la diversification des sports de combat au Sénégal. Alors que la lutte traditionnelle reste au sommet des préférences locales, le MMA propose un défi technique et physique supplémentaire qui pourrait séduire une nouvelle génération de combattants. En favorisant une convergence entre la tradition locale et les tendances mondiales des arts martiaux, la Ligue pourrait devenir un tremplin pour les athlètes sénégalais. D’autant qu’elle leur permet de se faire un nom non seulement au niveau national, mais aussi à l’international.

Un événement attendu avec impatience

Le public sénégalais, passionné par la lutte et les compétitions de combat, attend avec impatience cet événement qui pourrait marquer le début d’une nouvelle ère pour les sports de combat au Sénégal. Avec des athlètes aussi talentueux et diversifiés que ceux présents pour ce lancement, la Ligue Eric Favre Nation MMA pourrait bien devenir l’une des références incontournables du sport africain.

Cet événement promet donc non seulement du spectacle mais aussi un développement important des compétences locales dans les arts martiaux mixtes, ouvrant de nouvelles perspectives pour le Sénégal dans le domaine des sports de combat.