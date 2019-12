Sénégal : L’AIBD décroche la certification ISO 9001-2015

LIMAK-AIBD-SUMMA (LAS), gestionnaire de la plateforme de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD), a obtenu la certification ISO 9001-2015. Une telle distinction démontre à fournir des services conformes aux exigences des passagers et des compagnies aériennes. LAS a reçu le certificat des mains du Directeur général du Bureau Veritas

L’audit de certification ISO 9001-2015 de LIMAK-AIBD-SUMMA (LAS), gestionnaire de la plateforme de l’aéroport international Blaise Diagne, a été effectué du 23 au 26 septembre 2019 par le Bureau Veritas Sénégal. Et pour ce premier audit en la matière depuis son ouverture, en décembre 2017, LAS a reçu, ce mardi 10 décembre 2019, un avis favorable, sans aucune non-conformité. C’est ainsi qu’il a décroché la certification ISO 9001-2015, qui démontre son aptitude à fournir des services conformes aux exigences de ses clients notamment les passagers et des compagnies aériennes.

Xavier Mary, Directeur Général de LAS a reçu le sésame des mains du Directeur général du Bureau Veritas district qui polarise le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, en présence du chef du marché Afrique et responsable technique de Veritas, basé en Afrique du Sud. Une prouesse saluée par la Direction Générale de Las, Xavier Mary qui souligne que « cette certification permet à l’entreprise d’être plus performante et efficace, de pérenniser son mode de fonctionnement et d’amélioration continue ». Il ajoute, « LAS dispose aujourd’hui de différents outils de mesure de la performance pour le suivi de la qualité de service et de l’expérience clients ».

Dans ce cadre, il a cité l’Airport Service Quality (ASQ), un programme d’enquêtes de satisfaction clients piloté par l’ACI Monde pour évaluer l’expérience des passagers, faire du benchmarking et se comparer avec les autres aéroports au niveau mondial. Il y a également « les bornes smiley qui permettent de suivre en temps réels, le niveau de satisfaction des passagers et de déclencher les corrections nécessaires le plus rapidement possible ». Il s’y ajoute que LAS a aussi mis en place, depuis le 17 Janvier 2019, le comité « Customer Expérience », « un cadre de concertation regroupant tous les partenaires de la plateforme aéroportuaire pour l’analyse des performances et la mise en œuvre de plans d’actions de manière concertée pour l’amélioration de la qualité de service et de l’expérience clients à l’Aéroport Dakar Blaise Diagne ».

Marceau Jacquot, Directeur général bureau Veritas Sénégal, estime que ladite certification permettra à LAS de « faciliter la conformité aux exigences internationales, mais aussi de mieux maîtriser et optimiser l’organisation interne, et de s’inscrire dans une dynamique d’amélioration continue et d’efficacité ». Pour lui, « la certification est un passeport pour l’international, elle donne confiance à ses clients dans le monde entier sans avoir nécessairement besoin de se rencontrer. Délivrée sur la base d’un référentiel international reconnu et appliqué dans plus de 100 pays, elle contribuera au renforcement du rayonnement international de l’AIBD. L’utilisation de la norme est un outil efficace, non seulement pour améliorer l’organisation interne, mais surtout pour faire progresser la qualité des prestations de service qui sont rendues ».