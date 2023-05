Sénégal : les forces de l’ordre mettent fin à la « caravane de la liberté » d’Ousmane Sonko

Alors que sa « caravane de la liberté » se poursuivait, drainant du monde dans toutes les localités traversées, Ousmane Sonko a été arrêté par les éléments du Groupent d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) et conduit à son domicile dakarois.

Ce dimanche, le Pastef, le parti d’Ousmane Sonko avait publié un communiqué annonçant que son chef était « introuvable et injoignable depuis plusieurs heures ». Ceci après les échauffourées de la veille entre ses partisans et la police, dans la commune de Vélingara. Mais aux dernières nouvelles, l’opposant a été tout simplement arrêté par la gendarmerie près du village de Thiaco, dans le département de Koungheul. Il était à bord d’un véhicule banalisé de marque Toyota Land Cruiser.

Au moment de son arrestation, Ousmane Sonko était accompagné de son garde du corps, Mamadou Sylla, de son chauffeur, Malick Guèye et d’Ibrahima Gueye, un militant du Pastef section Vélingara. Après leur mise aux arrêts, les quatre hommes auraient été conduits à Kaolack où ils auraient été présentés au procureur de la République. Puis le leader du Pastef a été escorté par les éléments du GIGN jusqu’à son domicile de Dakar, à la Cité Keur Gorgui.

Que craint réellement le gouvernement sénégalais ?

Les autorités sénégalaises ont ainsi mis fin à la « caravane de la liberté » lancée, depuis vendredi, par le principal opposant au régime de Macky Sall. Une caravane qui a permis au maire de Ziguinchor de montrer du muscle et de démontrer sa grande popularité dans le pays. En arrêtant le mouvement du Pastef et ses militants vers Dakar, depuis Ziguinchor, le gouvernement sénégalais épargne aux Sénégalais de nouveaux affrontements comme ceux qui ont secoué Kolda, vendredi dernier, et qui ont fait un mort ou encore ceux de Vélingara, samedi, certes. Mais cette décision ne montre-t-elle pas par ailleurs qu’Ousmane Sonko inquiète vraiment l’exécutif sénégalais ? En tout cas, avec sa capacité de mobilisation démontrée ou confirmée à la face du monde l’espace de ce weekend, le gouvernement sénégalais doit savoir qu’il n’a pas affaire à un menu fretin.