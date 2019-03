Sénégal, écotourisme: Mboro,  » le grenier à légumes »

Surnommée le « grenier à légumes » du Sénégal, Mboro est une petite ville tranquille et séduisante située dans le département de Tivaouane à 2 heures de route de Dakar. Connue pour ses importantes activités de maraîchage et de pêche, Mboro fait partie de ces villes où l’écotourisme mérite d’être développé.

Il vous faudra moins de 2 heures de route pour rallier le département de Tivaoune et accéder à Mboro, à 25 Kilomètres de la ville de Tivaoune.

Zone touristique très peu fréquentée, la petite ville reste très méconnue. Pourtant comme bon nombre de « coins discrets » du pays de la teranga, Mboro à tout pour séduire de milliers de touristes, amoureux de la nature.

Rien qu’un regard pour être séduit par une mer aux vagues calmes et des paysages magnifiques. Un peu plus en retrait de la ville, un espace idéal pour les amoureux de l’écotourisme, des centaines d’espèces d’oiseaux, de la faune, un charme presqu’envoutant loin des grandes zones urbaines.

Tout au long de cet immense « paradis », se succèdent les villages de pécheurs, et pourquoi ne pas se lancer dans une aventure à bord des pirogues? « Il est regrettable que des atouts touristiques comme Mboro soient très peu connus. C’est un site qui correspond parfaitement à l’offre recherchée par les nouveaux touristes, à la recherche d’écotourisme et d’aventures nouvelles », commente un responsable de la plateforme de voyage et touristique Jumia Travel. « Nous devons davantage promouvoir ces zones qui peuvent contribuer à accroitre le nombre de touristes au Sénégal ».

Station agricole créée en 1936 par l’administration coloniale, Mboro a jusqu’à nos jours gardé son rang de carrefour agricole et de « grenier » du Sénégal. En effet, les différentes récoltes de cette zone très fertile et des Niayes partent de cette ville et sont acheminées vers le reste du pays, principalement vers Dakar.