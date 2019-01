Sénégal : Diawara, un petit paradis secret

Située dans la région de Tambacounda, la commune de Diawara est un véritable petit paradis qui vaut le détour. Très peu connu comme destination de vacances, la petite ville possède pourtant de nombreux attraits touristiques, que les connaisseurs savent apprécier.

Avec environ 12 000 habitants, la petite commune de Diawara dont le nom fait plutôt penser à un nom de famille bien connu en Afrique de l’Ouest, notamment au Mali, fait partie de ces sites pleins de charme mais méconnus.

Pourtant cette ville située dans le département de Bakel, a tout pour séduire.

La ville Sénégalaise Diawara, à l’Est du Sénégal, sur la rive gauche du fleuve Sénégal non loin des frontières mauritanienne et malienne. C’est un village très sénégalais, très peu urbanisé et fort de ses coutumes et traditions, peuplé en majorité originaire de Soninkés (Sarakhole), peuple originaire du Mali.

Les premiers habitants furent au début, les chefs du village. Aujourd’hui cette notion de chef n’a plus la même importance et c’est un maire qui a désormais la charge de l’administration des 9 005 habitants.

« Diawara, bien qu’inconnue des touristes, fait partie des sites originaux et préservés qui pourraient constituer de nouvelles offres. Cette ville a juste besoin d’une bonne promotion pour dévoiler son charme », commente Mamadou Mareme Diop de la plateforme de voyage Jumia Travel. « Il y a énormément de belles choses à visiter en séjour dans cette ville ».

Comme toutes les villes situées sur la rive du fleuve Sénégal, les alentours de Diawara regorgent de paysages magnifiques, une faune et une flore sublimes. Une véritable immersion dans la coutume sénégalaise et des peuples Soninkés.

Et portant, cherchez l’erreur… Le village de Diawara est la plus française des communes de Bakel, il se dit même que 50% de sa population possède la nationalité française. Allez donc savoir pourquoi…