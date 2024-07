Sénégal : des arrestations de membres du APR qualifiées d’arbitraire par les responsables du parti

À Dakar, l’arrestation controversée de membres de l’APR, y compris d’Amath Suzanne Camara, soulève des questions sur les libertés politiques au Sénégal.

L’arrestation d’Amath Suzanne Camara, membre de l’Alliance pour la République (APR), le 24 juillet, a déclenché une vague de protestations au Sénégal. Accusé d’offense au chef de l’État et d’actes visant à discréditer une institution, il est le troisième membre de l’APR à être interpellé en trois mois. Cette série d’arrestations soulève des interrogations sur la liberté d’expression et les droits fondamentaux dans le pays.

Réactions virulentes au sein de l’APR

Le Secrétariat exécutif national de l’APR a vivement condamné l’arrestation de Camara, qualifiant l’acte d’arbitraire et exigeant sa libération immédiate et sans condition. Abdou Mbow, porte-parole adjoint de l’APR et président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, a dénoncé une répression politique systématique sous le régime actuel. Selon lui, ces arrestations sont une tentative de réduire au silence les voix critiques et d’intimider l’opposition.

Ces arrestations récentes sont perçues par l’APR comme une atteinte aux droits fondamentaux. Amath Suzanne Camara, ainsi que Bah Diakhaté avant lui, sont considérés par leur parti comme des détenus politiques. Mbow souligne que leur seul tort est de dénoncer un régime qui, selon lui, ne tient pas ses promesses et manque de transparence. Cette situation illustre les tensions croissantes entre le gouvernement et l’opposition, exacerbées par des accusations de répression et d’abus de pouvoir.

L’APR Appelle à la Mobilisation

Face à cette situation, l’APR appelle ses militants à rester mobilisés et à maintenir leur position d’opposition déterminée. Le Secrétariat exécutif national exhorte les membres du parti à continuer de défendre les valeurs démocratiques et à résister aux tentatives de muselage. Abdou Mbow rappelle que l’opposition doit être intelligente et déterminée pour faire face aux défis posés par l’actuel gouvernement.

Le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar a également exprimé son soutien à Amath Suzanne Camara et dénoncé les arrestations arbitraires. Ils appellent le gouvernement à se concentrer sur les problèmes urgents du pays, tels que l’émigration irrégulière, plutôt que de persécuter les opposants. Les députés réaffirment leur engagement à défendre les droits des citoyens sénégalais et à jouer leur rôle pleinement à l’Assemblée nationale.

Un appel à la justice et à la transparence

Dans un communiqué, le porte-parole adjoint de l’APR a critiqué les nouvelles autorités pour leurs actions perçues comme des persécutions politiques. Le parti accuse le gouvernement de mener une campagne de haine contre l’ancien président Macky Sall et ses partisans. Ils appellent à une justice équitable et à la fin des arrestations arbitraires qui minent la démocratie sénégalaise.