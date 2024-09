Sénégal : découverte macabre d’une pirogue avec des corps en décomposition au large de Dakar

La marine nationale sénégalaise a confirmé la découverte d’une pirogue dérivant au large de Dakar, contenant plusieurs cadavres en état de décomposition avancée. C’est un groupe de pêcheurs qui, le 22 septembre 2024, a fait cette sinistre découverte à environ 48 km des côtes de la capitale sénégalaise. Les autorités, alertées par ces pêcheurs, ont dépêché des unités navales pour examiner la situation et rapatrier l’embarcation et les corps.

Aucune précision sur le nombre de corps

À ce jour, aucun bilan officiel n’a encore été communiqué sur le nombre exact de corps retrouvés à bord, ni sur l’origine de ces personnes. La pirogue reste en mer, sous surveillance, tandis que les équipes de la marine sont en mission pour organiser son retour à terre et permettre l’identification des victimes.

Les pêcheurs, en découvrant l’embarcation à la dérive, ont immédiatement informé les autorités, fournissant la position GPS pour faciliter les opérations. L’information a également circulé rapidement au sein des réseaux de pêcheurs de Dakar via des groupes WhatsApp, dans l’espoir d’identifier cette pirogue.

Une pirogue partie de Mbour en août ?

D’après Moustapha Senghor, coordonnateur de la pêche artisanale à Mbour, une ville située à environ 90 km au sud de Dakar, il est possible que cette pirogue soit celle qui a quitté la ville, le 13 août 2024. À bord, plus d’une centaine de migrants clandestins espéraient atteindre l’Europe via les Îles Canaries. Selon les premières informations, le nom de l’embarcation, « Saliou Mbacké », et sa couleur correspondent à celles retrouvées en mer.

Cependant, ces détails n’ont pas encore été confirmés officiellement par les autorités. Ce drame fait tristement écho à une tragédie similaire survenue, il y a seulement deux semaines, lorsqu’une autre pirogue transportant des candidats à l’émigration clandestine avait échoué au large de Mbour. Cet incident avait fait au moins 39 morts.

Un nouveau drame de la migration clandestine

Cette découverte est une nouvelle tragédie qui met en exergue la crise migratoire en Afrique de l’Ouest. Les embarcations précaires, souvent surchargées, prennent de grands risques pour tenter de rejoindre l’Europe via les Îles Canaries, un itinéraire dangereux mais fréquemment emprunté. Les pirogues se retrouvent souvent à la dérive, sans secours en pleine mer, et de nombreuses vies sont perdues lors de ces traversées périlleuses.

Le Sénégal a été, ces dernières années, l’un des points de départs les plus importants pour ces tentatives d’émigration clandestine, particulièrement depuis la région de Mbour.