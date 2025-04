Sénégal : décès de Mamadou Badio Camara, président du Conseil constitutionnel

Le Sénégal perd l’une de ses grandes figures de la justice. Mamadou Badio Camara, président du Conseil constitutionnel, s’est éteint jeudi 10 avril à l’âge de 73 ans.

Son décès survient à un moment clé pour la haute juridiction, en pleine actualité démocratique.

Un magistrat au parcours exemplaire

La carrière de Mamadou Badio Camara s’est construite sur plusieurs décennies de service irréprochable. Magistrat respecté, il est reconnu pour son engagement indéfectible envers les principes de l’État de droit, sa rigueur professionnelle et sa discrétion. Il avait rejoint le Conseil constitutionnel en 2021. Ensuite, il a pris la tête par décret présidentiel le 5 septembre 2022. Il succédait alors à Maître Papa Oumar Sakho.

Son ascension à la présidence de l’institution témoignait de la confiance que lui portaient les plus hautes autorités, mais aussi de sa stature morale et juridique dans le paysage judiciaire sénégalais.

Un homme de justice et de conviction

Mamadou Badio Camara n’était pas seulement un technicien du droit. Il était aussi un homme de principes. À travers ses décisions et son leadership au sein du Conseil constitutionnel. Il a incarné une certaine idée de la justice : ferme, indépendante et équitable. L’homme a su, malgré les tempêtes politiques, maintenir le cap d’une institution garante de la régularité des processus démocratiques.

Sa capacité à rester en retrait tout en assumant pleinement ses responsabilités institutionnelles a renforcé la légitimité de la haute juridiction qu’il dirigeait.

Une perte ressentie au-delà des cercles judiciaires

L’annonce de son décès a suscité une vive émotion dans les milieux judiciaires et politiques. Les circonstances précises de son décès n’ont pas été rendues publiques. Il faut toutefois noter que son départ intervient à une période charnière pour les institutions du pays. La date et le lieu de la levée du corps n’ont pas encore été communiqués. Au-delà de son rôle de président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara laisse derrière lui un héritage de droiture et de constance.