Sénégal, Covid-19 : le policier-lutteur Big Pato en exemple (vidéo)

Le début du confinement partiel, lié à la propagation du Coronavirus au Sénégal a été à l’origine d’une vive polémique, avec notamment des violences policières qui ont été constatées et dénoncées. Ayant reconnu ces déboires, la police sénégalaise, a reconnu les faits et procédé à un changement radical de méthode. L’heure est à la conscientisation. Entre les mises en garde et l’assistance aux personnes dans le besoin, notamment l’évacuation d’une femme enceinte. la police est là et veille.

Le policier Big Pato, connu dans les arènes de la lutte sénégalaise, de même que ses pairs, et même les éléments de la gendarmerie sénégalaise ont compris la dimension de la sensibilisation et œuvrent dans ce sens. Tout en restant ferme. Un nouveau visage des forces de défense et de sécurité sénégalaises, très apprécié par les populations.