Sénégal : couvre-feu nocturne et état d’urgence à Dakar et Thiès

La propagation de la maladie à Coronavirus a poussé les autorités sénégalaises à décréter l’état d’urgence sanitaire et le couvre-feu partiel, dans deux régions de ce pays d’Afrique de l’Ouest : la capitale Dakar et la voisine du Nord, Thiès.

Le Président sénégalais, Macky Sall, face à la flambée des cas de Coronavirus, a décrété, ce mardi 5 janvier 2021, l’état d’urgence sanitaire et le couvre-feu partiel, dans deux grandes villes. Il s’agit de la capitale, Dakar, où il a été noté une flambée exponentielle des contaminations, et Thiès, deuxième ville annoncée la plus touchée du pays.

Ainsi, à compter de ce mercredi 6 janvier 2021, un couvre-feu sera en vigueur dans la capitale Dakar, où une grande partie des infections ont été signalées, et Thiès où le virus tend à installer ses quartiers. Cette décision intervient six mois après un premier état d’urgence, lors de la première vague de l’épidémie de Coronavirus.

Outre ces nouvelles mesures sanitaires prises par les autorités sénégalaises, notamment le couvre-feu qui court de 21 heures à 6 heures du matin, le port du masque est rendu obligatoire et les larges rassemblements interdits. Depuis le début de la crise sanitaire, le Sénégal a enregistré19 964 cas de contaminations et 428 décès.

Le dernier bilan quotidien publié mardi matin, fait état de 1 845 personnes encore sous traitement, tandis que 54 cas graves se trouvent dans les structures sanitaires. Le premier cas de Coronavirus a été enregistré au Sénégal le 2 mars 2020.