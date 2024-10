Sénégal : 53 milliards de FCFA pour la relance économique de la Casamance

Le Sénégal annonce un plan de relance économique de 53,6 milliards de FCFA pour la Casamance, visant à reconstruire la région après des décennies de conflit.

Après des décennies de conflit et d’instabilité, la Casamance, région du sud du Sénégal, est au cœur d’un ambitieux programme de relance économique. Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé un plan doté de 53,6 milliards de francs CFA, destiné à redonner vie à cette région marquée par la rébellion casamançaise. Cette initiative promet de reconstruire les infrastructures, favoriser le retour des déplacés et relancer les activités économiques. Mais la question demeure : ces efforts suffiront-ils à faire revivre durablement la Casamance ?

Un plan ambitieux pour reconstruire la Casamance

Lancé lors d’une réunion interministérielle, ce plan vise à revitaliser les régions de Ziguinchor, Seydio et Kolda, durement touchées par les années de conflit. Une enveloppe de 53,6 milliards de francs CFA sera mobilisée sur deux ans pour financer la construction d’infrastructures de base telles que des forages, des écoles et des routes. Le gouvernement espère ainsi créer les conditions nécessaires au retour des habitants et au redémarrage de l’économie locale.

Déminage et retour des populations : les priorités

Parmi les mesures phares du plan, une somme de 10 milliards de francs CFA sera investie dans le déminage de la région, encore fortement impactée par la présence de mines disséminées lors des combats séparatistes des années 1990. Ces efforts visent à sécuriser les zones frontalières avec la Gambie et permettre le retour des familles déplacées. À ce jour, 197 villages ont déjà accueilli 5 655 familles, mais 33 villages restent encore désertés en raison de l’insécurité.

Un lien personnel entre Sonko et la Casamance

Originaire de la région et ancien maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko connaît bien les défis que doit surmonter la Casamance. En tant que Premier ministre, il est particulièrement engagé dans cette relance, qu’il espère voir aboutir avant les élections législatives anticipées prévues pour le 17 novembre 2024. Sonko sait que la revitalisation de cette région, marquée par des années de conflit, est cruciale pour regagner la confiance des habitants et renforcer sa légitimité politique.

La réaction des acteurs économiques locaux

Les opérateurs économiques de la région accueillent favorablement ce plan de relance. Selon Mor Fall, de l’ONG Grdr Migration-Citoyenneté-Développement à Ziguinchor, « la Casamance a besoin d’une discrimination positive », notamment en matière d’infrastructures et d’accès à l’électricité. Cette relance pourrait, selon eux, créer les conditions propices à l’arrivée d’investisseurs et permettre un retour à une croissance économique stable. Néanmoins, les défis restent importants, et le succès du plan dépendra de sa mise en œuvre rapide et efficace.