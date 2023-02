Séismes en Turquie : le footballeur ghanéen Atsu retrouvé mort sous les décombres

Le corps de Christian Atsu a été découvert sous les décombres d’une tour de 12 étages qui s’est effondrée. L’international ghanéen était joueur du club turc de Hatayspor, où il est arrivé, il y a tout juste cinq mois. Le joueur est passé par plusieurs grands clubs dont Everton, Porto, Chelsea et autre Newcastle.

C’est ce jour que le footballeur ghanéen Christian Atsu a été retrouvé mort sous les décombres de l’immeuble où il vivait à Hatay. Dans un communiqué, le ministère ghanéen des Affaires étrangères a précisé que « l’ambassade du Ghana en Turquie, qui a transmis la triste nouvelle, indique que le corps a été retrouvé tôt ce matin… Le frère aîné et la sœur jumelle de Christian Atsu, ainsi qu’un attaché d’ambassade, étaient présents sur le site au moment où le corps a été récupéré ».

La découverte a lieu, douze jours après le double séisme qui a frappé la frontière entre la Turquie et la Syrie, le 6 février. Son décès a été confirmé par son agent en Turquie, Murat Uzunmehmet. « Le corps sans vie d’Atsu a été retrouvé sous les décombres. On retire encore ses affaires. Son téléphone a aussi été retrouvé », a-t-il indiqué. Une découverte qui met fin à douze jours de recherches, d’angoisse et de questions.

« C’est avec le cœur lourd que je dois annoncer à tous que le corps de Christian Atsu a été retrouvé ce matin », a pour sa part indiqué Nana Sechere, l’agent ghanéen du joueur. « Je présente mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tout le monde pour leurs prières et leur soutien », a ajouté l’agent du footballeur de 31 ans. De son côté, le Président ghanéen, Nana Akufo-Addo, a présenté ses condoléances aux proches du joueur

Pourtant, après le double séisme, l’ambassade ghanéenne en Turquie et la Fédération ghanéenne de football avaient donné des assurances. Elles avaient, en effet, annoncé que l’attaquant avait été retrouvé vivant 24 heures après le tremblement de terre. Des informations qui s’étaient par la suite avérées fausses. Atsu, qui est passé par des clubs comme Everton, Porto, Chelsea ou Newcastle, avait été recruté par Hatayspor, en septembre dernier. Il n’aura passé que cinq petits mois dans le pays d’Erdogan.

I extend sincere, heartfelt condolences to the widow, children and family of our fellow Ghanaian, Christian Atsu, on the sad news of his death. Ghana football has lost one of its finest personnel and ambassadors, one who will be difficult to replace. He’ll be sorely missed. 1/2 pic.twitter.com/CqTkEsY4Op

— Nana Akufo-Addo (@NAkufoAddo) February 18, 2023