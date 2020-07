Schengen : ce que l’UE a dit du Sénégal

L’annonce faite par l’Union Européenne de la fermeture de l’espace Schengen à certains pays dont des africains, et qui avait poussé le Sénégal a décréter la réciprocité a connu une évolution. Laquelle ?

Selon des déclarations de l’Ambassadrice de l’Union Européenne à Dakar, Irène Mingasson, « le Sénégal n’est pas concerné par la fermeture de l’espace aérienne, du moins pour le moment ». « En vérité, le Sénégal qui a décidé de rouvrir ses frontières aériennes, à partir du 15 juillet 2020, n’est pas concerné par cette nouvelle situation », a indiqué Irène Mingasson.

Cette sortie intervient après la décision du Sénégal d’appliquer le principe de la réciprocité vis-à-vis de l’Union Européenne, qui avait ouvert ses frontières à cinq pays africains. Et parmi ces pays autorisés à voyager dans l’espace Schengen, le Sénégal ne figurait pas. Non content, le ministère sénégalais du Tourisme et des Transports aériens, avait alors annoncé l’application de la réciprocité.

Dans un communiqué, le ministère sénégalais du Tourisme et des Transports aériens avait indiqué que « suite à la décision de l’Union Européenne de bannir le Sénégal de la liste des pays autorisés à voyager dans son espace, l’Etat du Sénégal, à travers le ministre Alioune Sarr, a décidé que le Principe de la réciprocité sera applicable à tous les États ayant pris des mesures à l’encontre du Sénégal ».

L’Union Européenne a interdit l’accès à son espace aérien à tous les pays où, durant les 14 derniers jours, il y a un taux de contamination supérieur à 16 cas pour 100 000 habitants. Les pays de l’Union Européenne qui envisagent la réouverture de leurs frontières à partir du 11 juillet autorisent quatre pays africains dans l’espace Schengen. il s’agit de l’Algérie, du Maroc, de la Tunisie et du Rwanda.

Cette sortie de l’Ambassadrice de l’Union Européenne à Dakar vient mettre fin à la vive polémique déclenchée par cette décision de l’Union Européenne. La réouverture du ciel sénégalais aux vols internationaux est fixée à partir du 15 juillet prochain.