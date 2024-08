Scandale au Gabon : Deux influenceurs accusés de diffamation

Le Gabon est secoué par un nouveau scandale impliquant deux anciens influenceurs de renom. Les autorités enquêtent désormais sur Stéphane Nzeng et Landry Washington pour diffamation.

Ces deux figures médiatiques, autrefois proches du régime d’Ali Bongo, se retrouvent aujourd’hui au cœur d’une tempête judiciaire après la chute du président déchu.

Des interdictions de sortie du territoire

Un juge a, en effet, récemment émis une interdiction de quitter le territoire contre Stéphane Nzeng et Landry Washington. Cette décision fait suite à une plainte déposée par Hervé Patrick Opiangah, un ancien proche d’Ali Bongo. Il qui les accuse de diffamation, d’injures publiques et d’atteinte à son honneur.

Retour sur les faits : entre accusations et scandales

Les accusations remontent à plusieurs années. En 2022, un scandale de pédophilie dans le football gabonais éclate après les révélations du journaliste français Romain Molina. Les autorités emprisonnent plusieurs dirigeants du football. Stéphane Nzeng, alors basé à Paris, accuse publiquement Hervé Patrick Opiangah d’être l’un des prédateurs sexuels impliqués.

Landry Washington, résidant aux États-Unis à l’époque, renchérit en traitant Opiangah de « violeur », « pédophile », « voyou » et « assassin qui a tué les Gabonais pour maintenir les Bongo au pouvoir ». Ils diffusent ces accusations graves sur les réseaux sociaux, exacerbant ainsi la controverse.

L’enquête judiciaire en cours

Face à ces accusations, Hervé Patrick Opiangah, désormais homme politique et d’affaires, décide de défendre son honneur. Il dépose une plainte pour injures publiques et diffamation. La semaine dernière, un juge d’instruction a entendu les parties concernées et a émis une ordonnance d’interdiction de quitter le territoire contre les deux influenceurs. Toutefois, la date de la prochaine audience reste à déterminer.

Réactions et conséquences

Cette affaire suscite des réactions diverses au sein de la société gabonaise. Certains soutiennent les influenceurs. Ils les considèrent comme des lanceurs d’alerte, tandis que d’autres estiment que les accusations doivent être prouvées devant la justice.

De plus, elle s’inscrit dans un contexte politique tendu, marqué par la chute du régime d’Ali Bongo et les répercussions qui en découlent. Le climat est électrique, et les enjeux sont élevés pour toutes les parties impliquées.