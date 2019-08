Samuel Eto’o Fils et sa femme à Cotonou pour un baptême

Sur l’invitation du Ministre du tourisme, de la culture et des sports Oswald Homeky, Samuel Eto’o Fils et sa femme Georgette se sont rendus à Cotonou vendredi le 23 Août 2019. Le couple a assisté ensemble au baptême religieux du fils du Ministre béninois le 24 Août 2019.

La star camerounaise Samuel Eto’o accompagnée de sa femme Georgette ont répondu présent à l’invitation du Ministre du tourisme, de la culture et du sport béninois en tant qu’hôte d’honneur pour la célébration du baptême du fils du ministre Oswald Homeky. Joignant l’utile à l’agréable le couple a pu passer d’excellent moment sur le sol béninois en tant qu’invité, mais aussi parrain du jeune enfant du ministre.

Les moments passés ensemble dans le cadre du « Gala des champions du Bénin » initié en 2017 pour récompenser les meilleurs sportifs béninois ont créé des liens d’amitiés entre la star camerounaise et celui qui était alors simple Ministre des sports (il a récupéré plus tard les portefeuille de la culture et du tourisme). Cela explique le déplacement effectué par le couple pour partager personnellement ce moment de joie avec leur ami.

Durant leur séjour sur le territoire Béninois, les photos du couple Samuel Eto’o et Georgette ont fait le buzz des réseaux sociaux. On les voit se jeter des regards amoureux et se bécoter. Une chose est sûr, le couple a profité pleinement de ce moment en compagnie d’autres invités et à par la même occasion rehausser le niveau de la fête.

Soulignons à ce baptême d’autres personnalités de marques, comme la première dame de la république du Bénin Claudine Talon qui a honoré le Ministre de Sport Oswald Homeky et sa famille de sa présence.

Ces dernières semaines, Samuel Eto’o Fils a multiplié ses déplacements dans la sous-région en confirmant sa présence auprès de plusieurs personnes telles que la famille de Dj Arafat et à la fête d’anniversaire de l’humoriste ivoirien Michel Gohou. Espérons que la légende camerounaise soit tombée totalement amoureuse du Bénin que, d’ici peu, il reviendra pour d’autres séjours.