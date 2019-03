Saint-Louis du Sénégal, promenade sur le Pont Faidherbe

Parler de Ndar sans évoquer son célèbre pont : c’est impossible. La ville tricentenaire est liée à jamais à ce pont qui porte le nom de Louis Faidherbe, qui a été gouverneur de l’Afrique Occidentale Française. Pour cette semaine de découverte, Jumia Travel, acteur du voyage et du tourisme en Afrique et AFRIK.COM se remémorent l’histoire de ce pont qui est l’emblème de Saint-Louis.

La capitale du Nord fut la cité incontournable de l’Afrique occidentale durant la colonisation française et très tôt s’est imposée la construction d’un pont afin de relier l’île à la partie continentale de la ville. Avant, la traversée se faisait en pirogue puis avec l’occupation française un bac fit les navettes et ce n’est qu’en 1865 que la construction d’un pont fut décidée. D’abord flottant, puis dotée d’une structure plus solide et mieux élaborée, le pont avec son aspect actuel est inauguré en 1897.

Long de 515 m, le pont est composé de 05 travées, chacune mesurant 77 m et une dernière travée de 43 m. Il est large de 6,20m et possède une voie centrale où circule les voitures et de trottoirs de part et d’autre de cette voie permettant de faire la traversée à pied. L’une des travées (la centrale) est tournante et à commande électrique ; elle permet ainsi l’ouverture du pont et le passage des bateaux.

Chaque jour, près de 22.000 voitures et 80.000 personnes empruntent le pont. Depuis l’an 2000, le pont est classé au patrimoine mondial de l’Unesco comme l’île de Saint-Louis. Le pont a longtemps a longtemps fait l’objet de rumeurs et de supputations qui sont à la base de plusieurs mythes le concernant. Le plus persistant de ces mythes est sans nul doute celui lié à Gustave Eiffel: la rumeur populaire a voulu que l’architecture du pont revienne à cet éminent architecte qui a donné son nom à la Tour Eiffel.

Il a été véhiculé que la structure fut construite pour franchir le Danube en Autriche-Hongrie et expédié à Saint-Louis du Sénégal en 1897 à la suite d’une gigantesque erreur administrative ! Et finalement, sa longueur convenant tout à fait, on la garda. Cette information est reprise par beaucoup de guides et sites touristiques jusqu’au début du siècle passé. Elle confine pourtant au mythe…

De 2008 à 2011, le pont connait sa dernière et plus grande réfection ; elle a été faite pour durer au moins 100 ans. Dans un récent sondage du Figaro, le Pont Faidherbe figure dans la liste des plus beaux ponts du monde ; alors n’hésitez pas a le traverser autant de fois que vous le souhaitez : c’est toujours aussi sensationnel. Avec le Festival de Jazz de Saint-Louis, les embouteillages sont fréquents donc pour en jouir pleinement, arpentez le pont à pied !