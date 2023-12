Saïd Naciri, placé en détention, entraîne le Wydad Casablanca dans la tourmente

Saïd Naciri, président du Wydad de Casablanca, fait face à des accusations judiciaires sérieuses. Récemment déféré devant le procureur de la République, il est impliqué dans une affaire de spoliation aux côtés de 23 autres individus. Le dossier, révélé en 2017, suite à l’arrestation du baron de la drogue Abdelbi Bioui, évoque l’appropriation indue de biens immobiliers et d’entreprises, évalués à plusieurs millions de dirhams.

L’enquête, menée par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), a conduit à l’interpellation de Naciri, en décembre 2023, suivie d’une garde à vue de 48 heures avant sa comparution judiciaire. Naciri réfute les allégations, affirmant son innocence et sa volonté de coopérer pleinement avec les autorités judiciaires. Cependant, l’instruction du dossier se poursuit, laissant en suspens la décision du procureur sur un éventuel renvoi en procès.

Implications pour le Wydad et le Football Marocain

Cette affaire soulève des questions critiques pour le Wydad de Casablanca et le football marocain. Une condamnation de Naciri pourrait non seulement le contraindre à quitter la présidence du club mais aussi ébranler sa structure organisationnelle. De plus, l’image du football marocain pourrait être ternie, étant donné la notoriété et l’importance du Wydad dans le paysage sportif national.

Le Wydad de Casablanca : Un héritage sportif

Fondé en 1937, le Wydad de Casablanca est l’un des clubs les plus prestigieux d’Afrique. Avec une histoire riche, marquée par d’innombrables succès tant sur la scène nationale qu’internationale, le club s’est établi comme un pilier du football marocain. Ses victoires en Championnat du Maroc et ses multiples succès en compétitions africaines ont consolidé sa réputation de géant du football africain.

Son palmarès est remarquable avec 22 titres de la Botola, 9 victoires en Coupe du Trône et une Coupe de l’Indépendance. Mais aussi sur la scène internationale, le club a remporté trois fois la prestigieuse CAF Champions League.

Le club a également joué un rôle clé dans le développement du football marocain, formant des talents locaux qui ont brillé tant au niveau national qu’international. Ainsi, le dernier en date Yassine Bounou, meilleur gardien du monde, en 2023, puisque le mieux classé au Ballon d’Or.

Symbole de la ville de Casablanca, le Wydad est plus qu’un club de football. En effet, il représente un héritage culturel et social profondément ancré dans le cœur de ses supporters. La situation actuelle autour de Saïd Naciri pose donc des enjeux majeurs, non seulement pour le club, mais aussi pour ses fans et l’histoire du sport marocain.