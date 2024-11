Saïd Naciri bouleverse les codes du cinéma marocain : son film « Nayda » bientôt gratuit sur YouTube

Dans une décision sans précédent, Saïd Naciri, figure majeure du cinéma marocain, annonce la diffusion gratuite de son dernier long-métrage « Nayda » sur sa chaîne YouTube. Cette initiative audacieuse fait suite au refus d’achat par la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT), qui avait jugé le film trop sensible pour sa programmation.

« Nayda », sorti en octobre 2023, s’est distingué par une performance exceptionnelle dans les salles marocaines, maintenant sa projection pendant une année complète – un record dans l’histoire du cinéma national. Ce succès est d’autant plus remarquable que le film a été produit sans aucun soutien financier institutionnel. « Ce film appartient au peuple marocain« , affirme Saïd Naciri. « Il traite de questions fondamentales pour notre société et doit être accessible à tous. »

Une œuvre engagée qui bouscule les traditions

En choisissant de contourner les circuits traditionnels de diffusion, qu’il s’agisse des chaînes nationales ou des festivals locaux, Naciri réaffirme sa volonté de préserver l’intégrité de son message. « Nayda » plonge dans le quotidien des quartiers défavorisés et donne une voix aux enfants des milieux précaires, des thématiques souvent délaissées par les institutions culturelles officielles.

Pour maximiser l’impact de cette initiative, Naciri orchestre une campagne de mobilisation massive sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Instagram. Cette approche novatrice vise à créer une communauté engagée autour du film, transcendant les barrières géographiques et sociales traditionnelles.

Un projet ambitieux : création d’une chaîne satellite indépendante

Dans le prolongement de cette démarche disruptive, Naciri dévoile son projet de lancement d’une chaîne de télévision par satellite. Cette plateforme se veut un espace d’expression pour les talents émergents du Maroc, souvent négligés par les médias traditionnels. Pour concrétiser cette ambition, il fixe un objectif ambitieux de 5 millions d’abonnés sur sa chaîne YouTube, une étape cruciale pour obtenir les ressources nécessaires.

L’engagement de Naciri ne se limite pas au cinéma. L’organisation prochaine de « La Nuit des Stars de l’Écran », prévue le 19 décembre, illustre sa volonté de conjuguer excellence artistique et impact social. Cet événement annuel est devenu un rendez-vous incontournable du calendrier culturel marocain.

Par ces initiatives audacieuses, Saïd Naciri redéfinit les contours du paysage culturel marocain. En privilégiant l’accessibilité et l’engagement social, il trace la voie d’un nouveau modèle de production et de diffusion culturelle. « Nayda » devient ainsi plus qu’un simple film : c’est le symbole d’une révolution culturelle en marche, où l’art devient véritablement populaire et engagé.