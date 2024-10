Sahel : le numérique comme levier contre les inégalités dans une région en crise

Le Sahel est aujourd’hui au cœur de nombreux enjeux géopolitiques et humanitaires. Marquée par des inégalités profondes, une instabilité politique persistante, et la menace des groupes terroristes, la région subit depuis des décennies des crises successives qui plongent ses populations dans la pauvreté et l’insécurité. Face à ce tableau sombre, AfricTivistes, organisation panafricaine, dévoile une initiative porteuse d’espoir à travers le documentaire « Sahel à Égalité : Le numérique au service de la réduction des inégalités« . Ce film explore comment le numérique peut être utilisé pour réduire les disparités sociales et économiques, et améliorer les conditions de vie dans cette région tourmentée.

Historiquement, le Sahel est une région d’intersections. Traversée par d’anciennes routes commerciales, elle a vu prospérer des empires et des civilisations majeures, comme l’empire du Mali ou celui du Songhaï. Pourtant, dès les XIXe et XXe siècles, avec la colonisation européenne et l’exploitation des ressources, cette région a été fragilisée.

L’indépendance des pays sahéliens dans les années 1960 n’a pas suffi à résoudre les défis structurels auxquels ils faisaient face, notamment les faibles infrastructures économiques, l’absence de services publics de qualité, et l’exclusion de vastes portions de la population.

Ces dernières décennies, la situation s’est aggravée avec l’apparition de conflits armés, l’émergence de groupes djihadistes, et les conséquences du changement climatique. En effet, le Sahel est l’une des zones les plus vulnérables aux variations climatiques, accentuant la rareté des ressources naturelles et les tensions entre populations pastorales et agricoles. La sécheresse des années 1970, par exemple, a provoqué des famines dévastatrices, précipitant les populations dans une pauvreté extrême et une migration de masse.

AfricTivistes et le projet Sahel Insight : le numérique pour la justice sociale

C’est dans ce contexte de crise multidimensionnelle que l’initiative Sahel Insight d’AfricTivistes s’inscrit. Ainsi, entre janvier 2022 et mars 2023, cette organisation a lancé une campagne de sensibilisation et de mobilisation citoyenne dans quatre pays sahéliens — le Tchad, le Niger, le Burkina Faso et le Sénégal. En s’appuyant sur la technologie numérique, AfricTivistes a cherché à fournir aux acteurs de la société civile les outils nécessaires pour lutter contre les inégalités grandissantes. Le projet a notamment formé des jeunes leaders en plaidoyer digital, communication et gestion des risques, renforçant ainsi leur capacité à mobiliser des communautés locales et internationales.

Le documentaire « Sahel à Égalité » est le fruit de ce travail de fond. Ce film met en lumière les difficultés quotidiennes des populations sahéliennes à accéder aux services essentiels tels que l’éducation, la santé, l’eau potable ou encore l’électricité. À travers des témoignages poignants recueillis au Tchad, au Niger, au Burkina Faso et au Sénégal, il montre comment les inégalités territoriales et économiques sont exacerbées dans cette région délaissée par les politiques publiques.

Une mobilisation citoyenne rendue possible grâce au numérique

L’un des points forts du film est son exploration des solutions locales et des innovations technologiques qui permettent de combler certaines de ces lacunes. Le numérique, sous ses multiples formes, apparaît comme un levier crucial pour sensibiliser et organiser des actions collectives. Des plateformes de communication en ligne, des outils de cartographie numérique, et des formations en ligne permettent aux communautés isolées de s’unir pour revendiquer leurs droits et proposer des solutions concrètes. Les Sahel Activistes, figures centrales de ce documentaire, ont su tirer parti de ces technologies pour lancer des campagnes de plaidoyer et d’éducation en faveur de l’égalité sociale et économique.

AfricTivistes, avec ce projet, montre que les défis du Sahel ne sont pas insurmontables. Si les gouvernements, les organisations internationales, et les citoyens collaborent pour intégrer les nouvelles technologies dans leurs stratégies de développement, alors le Sahel pourrait voir émerger des solutions durables pour surmonter ses crises.