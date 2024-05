Sahel : après Wagner, des centaines de mercenaires turcs de Sadat déployés au Niger

Une société turque de défense paramilitaire est présente au Niger où elle a déployé en moins plusieurs centaines de mercenaires. Sadat, puisque c’est de cette société dont il s’agit, a pour mission de défendre et protéger les intérêts turcs dans ce pays.

Si la société russe Wagner est réputée être la seule société paramilitaire active dans le Sahel, elle n’est pas la seule. Selon une information de l’AFP, la société Sadat a aussi établi ses quartiers au Niger. Au moins un millier de mercenaires ont été déployés dans ce pays ouest-africain, durant les douze derniers mois. Et pour la plupart, ils sont des Syriens.

Sadat pour contrer la menace djihadistes

Officiellement, il a été indiqué que ces éléments ont pour mission de protéger les intérêts et projets turcs. Chaque paramilitaire perçoit mensuellement un salaire de l’ordre de 1 500 dollars avec des contrats qui varient entre 6 mois et un an. Le ministère turc des Affaires étrangères dément la présence de ces paramilitaires au Niger. Et pourtant, ils y sont et bien visibles.

Ces géants sont aperçus dans des mines exploitées par des entreprises turques, notamment dans la région de Tillabéry, située au sud-ouest du Niger. Ces éléments turcs ont, en outre, en charge la sécurité de plusieurs projets de constructions de routes. Leur mission principale étant de contrer la percée djihadistes qui menace les activités des sociétés étrangères.

Sadat pour renforcer la sécurité de Touadéra ?

Si officiellement les autorités du Niger réfutent toute collaboration avec les paramilitaires de la société Sadat, la lutte enclenchée par les mercenaires turcs contre le terrorisme va dans le sens des intérêts de Niamey. Et des informations circulent faisant état d’une probable future collaboration entre un autre pays du Sahel et cette société paramilitaire turque.

Des discussions étant en cours pour une meilleure sécurisation du palais présidentiel. Il n’est pas exclu que cela soit le Mali, le Niger ou le Burkina Faso. On sait toutefois qu’en Centrafrique, les mercenaires russes de Wagner s’occupent de la sécurité du Président Faustin Archange Touadéra. Il n’est pas exclu que Sadat soit ciblé pour venir en renfort à la sécurité du chef de l’État centrafricain. Qu’en est-il concrètement ? L’avenir nous en dira certainement davantage.