Sahara, Maroc : ONU, clash entre Rabat et Caracas

L’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilale, a eu une altercation avec son homologue du Venezuela lors d’une discussion au sujet Sahara Occidental.

Selon Le Desk, le diplomate marocain Omar Hilale a eu ne altercation avec son homologue du Venezuela lors d’une discussion, ce mardi 18 avril 2017, au siège de l’ONU, sur le financement des Objectifs de Développement Durable (ODD). Alors que le diplomate du Venezuela a demandé que la réalisation des ODD s’accomplisse en prenant en considération les territoires occupés, tels la Palestine et le Sahara Occidental, Omar Hilale, a dans sa réponse, rapporte la MAP, ironisé en s’interrogeant si le représentant du Venezuela ne s’est pas trompé de réunion ou d’agenda en faisant allusion au Sahara.

« Le Maroc n’a pas attendu l’adoption des ODD pour lancer un modèle de développement durable au Sahara avec une enveloppe budgétaire de 7 milliards de dollars, ajoutant que le taux d’investissement dans cette région lui assure un développent durable avec l’inclusivité et la participation de toutes les composantes de sa population (…) Ce qui n’est pas le cas pour le Venezuela, la dernière dictature de l’Amérique latine (…). Au Sahara, les hommes, les femmes et les enfants mangent à leur faim et ne traversent pas les frontières pour s’approvisionner en denrées alimentaires, comme c’est le cas actuellement au Venezuela ».

Et Hilale de marteler : « Plus dramatique, les enfants vénézuéliens cherchent leurs nourritures dans les poubelles (…). La population du pays le plus riche de la région avec son pétrole et son gaz est condamnée à la pauvreté et à la misère en raison de la captation de ses richesses nationales par l’oligarchie dictatoriale chaviste ».

Hilale ne s’arrête pas en si bon chemin. Enneffet, pour lui, « au moment où son peuple ne trouve pas de médicaments pour se soigner, ni d’aliments pour se nourrir, ni de lait pour allaiter les bébés et que le gouvernement ferme les écoles pour économiser l’électricité, son ambassadeur à New York se permet de se balader dans ses deux jets privés dans les Etats-Unis et les pays des Caraïbes ».

Hilale de conclure en interpellant son collègue vénézuélien a qui il demande, selon Le Desk qui reprend la MAP, « de faire preuve d’humilité et de modestie, car il n’a pas de leçons à donner au Maroc au moment où son régime affame son peuple et tire quotidiennement sur les manifestants pacifiques qui n’aspirent à rien d’autres qu’à la démocratie, la dignité, et la nourriture pour survivre ».