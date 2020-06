Sahara, Maroc : le Polisario accuse l’ONU

Brahim Ghali, dirigeant sahraoui, a tiré à bout portant sur l’Organisation des Nations Unies, qu’il accuse dans le cadre du conflit opposant le Maroc au Sahara Occidental. Pour le chef du Front Polisario, « le 75e anniversaire des Nations est aussi un rappel fort de la responsabilité sacrée des Nations Unies envers les pays et les peuples colonisés ».

Le Président sahraoui, Brahim Ghali, a pointé que l’échec du Secrétariat de l’ONU et du Conseil de sécurité à faire preuve de fermeté face aux actes posés par le royaume qu’il juge « annexionnistes » du Maroc au Sahara Occidental a fortement « miné la crédibilité » de l’ONU. Le dirigeant, dans une lettre adressée au Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, à l’occasion du 75ème anniversaire de l’Organisation des Nations Unies, réitéré la détermination du peuple sahraoui à défendre son droit inaliénable à l’autodétermination, en usant de tous les moyens légitimes.

« En conséquence, l’ensemble du processus de paix des Nations Unies au Sahara Occidental a été complètement paralysé (…). Le retard dans la nomination d’un nouvel envoyé personnel du Secrétaire général pour le Sahara occidental après la démission de l’ancien président allemand Horst Kohler en mai 2019 n’a fait qu’ajouter à l’état de paralysie », a déploré Le Président Brahim Ghali, rappelant que « vingt-neuf ans s’étaient déjà écoulés depuis la création de la MINURSO par le Conseil de sécurité, en avril 1991 ».

Le chef du Polisario déplore : « l’Organisation des Nations Unies n’a cependant, jusqu’à présent, pas réussi à mettre exécution le plan de règlement pour lequel elle a été créée cette mission, à savoir l’organisation d’un référendum libre et équitable par lequel le peuple du Sahara occidental pourrait exercer son droit inaliénable à l’autodétermination et à l’indépendance, mettant ainsi fin à la décolonisation de la dernière colonie en Afrique ».

Pour Brahim Ghali, « le Front Polisario et le peuple sahraoui ne peuvent toutefois jamais accepter que le Maroc persiste dans ses actions annexionnistes visant à enraciner de force son occupation illégale et à imposer un fait accompli dans les territoires occupés du Sahara occidental alors que les Nations Unies restent totalement silencieuses », haussant le ton : « la patience du peuple sahraoui s’épuisait et, aujourd’hui, les Sahraouis disent aux Nations Unies et au monde, haut et fort, que cela suffit ».

« Tout en rappelant notre décision du 30 octobre 2019 concernant la reconsidération de notre engagement dans le processus de paix de l’ONU, le Front Polisario réaffirme qu’il ne peut s’engager dans aucun processus politique ou négociation tant que la puissance occupante marocaine persiste dans ses tentatives de créer un fait accompli », reprend TSA. « Ce que le peuple sahraoui attend du Secrétariat de l’ONU et du Conseil de sécurité, c’est de voir des actions sérieuses qui démontrent une réelle volonté de créer les conditions nécessaires pour permettre à notre peuple d’exercer librement et démocratiquement son droit inaliénable à l’autodétermination et à l’indépendance », a lancé le Secrétaire général du Polisario.