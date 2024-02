Sahara : le référendum est «est la meilleure solution», dixit Ghali

Le Président sahraoui, Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a indiqué que le référendum d’autodétermination du peuple sahraoui «est la meilleure solution».

C’est en marge des travaux de la 37ème session du sommet de l’Union Africaine, à Addis-Abeba, que Brahim Ghali a évoqué la situation au Sahara Occidental. Affirmant que «le référendum est la meilleure solution» dans les territoires sahraouis, M. Ghali a insisté : «nous sommes pour notre indépendance inconditionnelle».

«Une question de décolonisation»

«Le Sahara occidental livre une guerre asymétrique et inégale, mais nous menons une guerre d’usure qui impacte la situation socioéconomique et politique du Maroc et pèse sur le moral de l’armée d’occupation», a déclaré le Président sahraoui. «Il n’y a pas d’égalité ni dans le nombre, ni dans les moyens, outre le fait que le régime marocain est un réel allié de l’entité sioniste», a-t-il poursuivi.

Rappelant que «la volonté du peuple sahraoui demeure très forte», le Président Ghali a appelé l’ONU à «accomplir sa mission dans ce territoire à travers l’organisation d’un référendum car il s’agit-là d’une question de décolonisation». Le dirigeant a rappelé que «le Front Polisario a été le premier à accepter l’envoyé spécial de l’ONU, De Mistura».

«Des obstacles dressés par le Maroc»

«Le Maroc a pris environ six mois pour répondre à la demande du Secrétaire général concernant la nomination de De Mistura, puis l’a acceptée après des pressions internationales, mais jusqu’à présent, De Mistura n’a rencontré que des obstacles dressés par le Maroc et n’a pas avancé d’un pas en raison de ces entraves».

L’Envoyé spécial de l’ONU «tente d’établir des contacts et de débloquer la situation ici et là, et nous espérons qu’il aura un soutien réel et effectif de la part du Conseil de sécurité pour avancer et permettre à la MINURSO de remplir sa mission, tel que stipulé dans les résolutions 690-658, à savoir l’organisation d’un référendum d’autodétermination du peuple sahraoui», a poursuivi Ghali.