Sahara : l’ONU convoque Maroc, Algérie, Mauritanie et Polisario à Berlin

Les différentes parties concernées par la crise au Sahara Occidental vont prendre part à une réunion convoquée par Horst Koehler, l’envoyé spécial de l’ONU pour le Sahara. Il s’agit du Maroc, de l’Algérie, de la Mauritanie et du Front Polisario qui vont se retrouver à Berlin pour des discussions.

Horst Koehler, envoyé spécial de l’ONU pour le Sahara, a invité les chefs de la diplomatie marocaine, algérienne, mauritanienne et le responsable du Front Polisario à Berlin pour des discussions. L’annonce de ces consultations coïncide avec un regain de tensions dans la région. Le Maroc pointant du doigt le Polisario, soutenu par l’Algérie, de mener des incursions dans la zone tampon de Guerguerat situé à la frontière avec la Mauritanie.

Ce mardi 23 janvier 2018, un porte-parole de l’ONU précise, dans un communiqué, que « l’émissaire personnel du Secrétaire Général prévoit en janvier et février d’organiser des discussions bilatérales avec les parties et les pays voisins. Il a envoyé des invitations au ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita et au Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, ainsi qu’aux ministres des Affaires étrangères de l’Algérie et de la Mauritanie ».

L’ONU a par ailleurs précisé que les consultations sous l’égide de l’ancien chef de l’Etat allemand, Horst Koehler, auront lieu à Berlin. Pour l’heure, aucune date précise n’a été communiquée pour la tenue de cette rencontre cruciale. L’ancien Président allemand, depuis sa nomination en août dernier, indique H24Info, tente tout son possible pour relancer les pourparlers entre le Maroc et le Front Polisario, dans ce conflit qui dure depuis des décennies.