Sahara : Algérie et Maroc s’affrontent par presse interposée

Les deux voisins d’Afrique du Nord, l’Algérie et le Maroc notamment, ont une nouvelle fois déclenché les hostilités, par presse interposée. Conflit en lien avec le Sahara Occidental. Qu’en est-il ?



Pas de répit dans la guéguerre entre le Maroc et l’Algérie. Selon Yabiladi qui a donné l’information, c’est l’agence de presse officielle du Maroc qui s’est dressé contre la publication d’un rapport sur le Sahara Occidental. Le journal se dit convaincu que ce rapport attribué aux services de recherches du Parlement allemand, a été commandité par l’Algérie.

Intitulé «Aspects du droit international dans le conflit du Sahara Occidental», ce rapport qui a été réalisé en mars 2019, a, selon le journal marocain, dépoussiéré par les journaux du Polisario, qui en ont fait leurs choux gras, attribuant le texte aux services de recherche au Parlement allemand.

La MAP pointe du doigt l’absence de diplomatie dans le rapport qui qualifie la présence du au Sahara d’annexion et d’occupation. La résolution 3 437 votée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1979, appelant le Maroc à « mettre fin à son occupation militaire du Sahara occidental et de négocier avec le Front Polisario, en tant que représentant légitime du peuple sahraoui, les termes d’un cessez-le-feu et les modalités d’un référendum d’autodétermination », a été convoquée dans le document.

« Une véritable opération de désinformation à grande échelle que l’Algérie essaie de fomenter, comme elle seule sait le faire, ces derniers jours en inventant un document qu’elle attribue au Bundestag et qu’elle érige en doctrine allemande sur le Sahara marocain », s’est indigné la MAP, ce dimanche 10 mai 2020.

Pour l’agence de presse officielle marocaine, « cette nouvelle embuscade médiatique a été montée par ‘Western Sahara Ressources Watch’, un poste avancé d’Alger qui pilote, à partir de Bruxelles, toutes les opérations de lobbying toxique et de propagande anti-marocaine ». Mieux, la MAP, toujours selon Yabiladi, accuse notamment la députée allemande Katja Keul d’avoir soufflé aux services de recherches au Parlement allemand la rédaction d’un rapport qui nuit aux intérêts et à l’image du Maroc.

Ce qui dérange dans le rapport, est que les passages critiques à l’encontre du Maroc ont été mis en relief par les journaux proches du Polisario, qui, dans le même temps, ont occulté la partie consacrée au Polisario.

