Sadio Mané peut-il remplacer Lionel Messi au Barça ? Les journalistes sénégalais se déchaînent

Depuis que Lionel Messi a annoncé publiquement sa décision de quitter le FC Barcelone, le Sénégalais Sadio Mané est annoncé avec insistance au Barça. Une éventualité qui ne laisse pas indifférents les journalistes sénégalais.

« Nous sommes en période de Mercato et on comprend bien qu’il y ait des supputations. Mais retenez que Sadio Mané n’a jusqu’ici pas été saisi officiellement par le FC Barcelone pour un quelconque transfert. Il se concentre alors sur son club Liverpool et prépare l’ouverture de la saison», disait récemment, à la RFM, le journaliste sportif Bacary Cissé, très proche de Sadio Mané, dont il fait d’ailleurs partie du staff.

Mais, cette sortie, quelque diplomatique soit-elle, ne peut empêcher qu’enfle davantage la rumeur sur l’arrivée prochaine de l’enfant de Bambaly à Barcelone. Et ce n’est pas la décision du président du Barça, Josep Maria Bartomeu, de partir, si c’est la condition pour que reste Lionel, qui a fait changer ce dernier d’avis. L’Argentin pourrait d’ailleurs rejoindre Manchester City, en Angleterre.

Alors, si l’Argentin part et qu’arrive le Sénégalais, Sadio Mané peut-il véritablement remplacer Messi, au FC Barcelone ? « Ma réponse est catégorique. Et c’est non. Ce serait certainement une très bonne chose pour le football sénégalais et africain si Sadio rejoignait le FC Barcelone », répond Abdoulaye Thiam, président de l’Association Nationale de la Presse Sportive (ANPS) du Sénégal, que nous avons joint par téléphone.

« Mais, s’il arrive avec l’intention de remplacer Messi, c’est une mission très difficile voire tout simplement impossible. Sadio est un joueur très talentueux, certes. Mais il n’est pas Messi. Des joueurs de l’acabit de celui-ci, il faut certainement attendre quelque cinquante ans pour les revoir. Sadio est un élément essentiel dans le dispositif tactico-techniqe de Jorgen Klopp, à Liverpool. Mais, s’il rejoint le FC Barça, rien ne dit que la greffe va vite s’opérer », poursuit M. Thiam.

Coordonnateur du quotidien sportif STADES, Demba Varore ne semble pas dire autre chose. Selon lui, en effet, « Messi est irremplaçable au Barça. Le club peut reconstruire une équipe qui gagne avec d’autres bons joueurs. Mais Messi, c’est Messi. C’est comme Cristiano Ronaldo. Ils sont uniques dans ce qu’ils ont fait au haut niveau. Pour une de ses pires saisons, il parvient à inscrire 23 buts et délivrer 21 passes. C’est juste incroyable ».

AFRIK.COM a également joint un ancien rédacteur en chef de STADES et actuel Directeur des publications de RECORD, un autre quotidien sportif sénégalais. Et Hubert Mbengue, en l’occurrence, est d’avis que « de prime abord, l’on se dirait que Lionel Messi est très difficile à remplacer, qu’il est un cran au-dessus de tout footballeur, fût-il Sadio Mané, meilleur joueur africain de l’année 2019. Mais il faut aussi comprendre que Messi va bientôt entamer, si ça n’a pas déjà commencé, une phase descendante, eu égard à son âge ».

« Sadio Mané est aujourd’hui au sommet de son art. Après Metz, RB Salzburg, Southampton et Liverpool, il a besoin de passer un palier. Et un club comme le Real ou le Barça serait une destination idéale pour le n° 10 de l’équipe du Sénégal. Oui, je pense que Sadio Mané peut bien faire l’affaire du Barça en cas de départ de Lionel Messi. Surtout que le nouveau coach Ronald Koeman et lui se connaissent bien, puisque c’est le technicien néerlandais qui l’a lancé en Premier League, à Southampton », précise Hubert Mbengue.

Comme quoi, un n°10 peut effectivement en cacher un autre. Mais un n°10 ne remplace pas forcément un autre n°10.